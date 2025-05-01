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Молдова возглавила рейтинг стран Восточной Европы с самым дорогим картофелем

Молдова возглавила рейтинг стран Восточной Европы с самым дорогим картофелем
изображение: открытые источники

В последней декаде апреля 2025 года оптовые цены на прошлогодний картофель в Молдове выросли в среднем на 10 процентов, достигнув 11 леев за килограмм.

По данным аналитического портала EastFruit, по сравнению с ситуацией в апреле 2024 года оптовый картофель подорожал почти на 40 процентов. Среди европейских стран, в которых портал осуществляет ценовой мониторинг, Молдова за последний месяц обогнала Украину и возглавила рейтинг стран Восточной Европы с самым дорогим картофелем, передает agrotv.md ссылаясь на logos-pres.md

Ассоциация производителей картофеля Молдовы считает, что сложившаяся ситуация объясняется двумя основными причинами. Первая и главная причина — почти 100-процентная зависимость местных ритейлеров от импортного картофеля, в основном из Беларуси. Логистика потока товаров из этого источника становится все более сложной и дорогой. Вторая причина — крайне низкое предложение и высокие цены на импортный картофель нового урожая. Как ранее сообщало издание Logos Press, цены на молодой картофель примерно в 2–2,5 раза выше, чем в апреле 2024 года.

Цены варьируются от 40 леев/кг (супермаркеты) до 65 леев/кг (магазины фруктов и овощей). На оптовом рынке импортный молодой картофель стоит не дешевле 25-30 леев за килограмм.
  • Вчера, 10:45
  • DTV
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