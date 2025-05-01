На заседании Правительства был рассмотрен и принят проект Постановления «Об организации питания в системе образования ПМР».
Представляя проект, глава Минпроса Светлана Иванишина обратила внимание, что работа над документом продолжалась с 2021 года. Разработанный документ фиксирует не только сам механизм организации питания, но и среднесуточные наборы пищевой продукции и нормы их потребления, примерное двухнедельное меню питания, перечень продуктов, необходимых для приготовления блюд. Учтена потребность детей разного возраста в энергетической ценности питания, сообщает пресс-служба Правительтва республики.
«Понимаю, что документ находился продолжительное время в разработке. И до сих пор нет единой позиции по нему. Потому что позицию формируют на местах те, кто занимаются непосредственно пищеприготовлением в том числе. Даже то меню, которое предлагается в качестве рекомендуемого, по-разному оценивается, с замечаниями. Например, почему в одноразовом питании нет творога. Но это первое, второе, третье блюдо и хлеб. Поэтому и шла так долго работа. Кого-то не устраивает норма, кому-то не хватало колбасных изделий. С другой стороны, мы должны обеспечить соответствующую калорийность питания. Опираться нужно на те нормы, наработанные соответствующими профессионалами, которые на сегодняшний день рекомендуют институты. Если мы будем ориентироваться на каждого повара, мы никогда документ единый не примем. Это не домашняя кухня, это общественное питание. И здесь есть определенные особенности», — прокомментировал Премьер Александр Розенберг.
Отвечая на вопросы членов Правительства, министр просвещения Светлана Иванишина, отметила в том числе, что при составлении меню специалисты прежде всего руководствовались соотношением белков, жиров и углеводов, калорийностью питания, а также разработками ведущих российских исследовательских институтов питания. В частности, школьный обед включает 30-35% суточной калорийности. При этом грамотно подобран ассортимент мяса, мясных продуктов, овощей, круп и фруктов.
Премьер в свою очередь добавил, что считает необходимым принятие этого документа, чтобы воспитанники образовательных учреждений республики были обеспечены достаточно питательными обедами в соответствии с возрастом. И все это – при максимальном использовании продукции местного производства.
«Это меню, которое на сегодняшний день составлено, как раз, чтобы не было злоупотреблений в этой части. Потому что у нас еще ни одного года, ни одной проверки в части обеспечения питанием не прошла так, что все идеально. Постоянно есть какие-то вопросы. Нужно к этому относиться с точки зрения требований. В первую очередь санитарных. И рекомендаций институтов питания», — добавил Александр Розенберг.
Документ принят и вступит в силу с 1 сентября 2025 года, а до тех пор Министерство просвещения совместно с Минздравом подготовит и утвердит отдельные нормы для каждого типа учреждения образования. Речь идет о разных требованиях для детских садов с 10-ти или 12-часовым пребыванием, школ-интернатов, закрытых учреждений и т.д.