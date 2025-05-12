Пассажиров турецких авиакомпаний будут штрафовать, если они встанут до полной остановки самолета и отключения сигнала ремней безопасности. Меры вступили в силу, Turkish Airlines оповестила об этом экипажи
Турецкие авиавласти ввели штрафы для пассажиров самолетов, которые встают после посадки лайнера до разрешения со стороны экипажа, передает rbc.ru ссылаясь на Haber Gazetesi.
Генеральное управление гражданской авиации (SHGM) страны 2 мая утвердило новый циркуляр, в котором за подобное нарушение предусмотрены административные штрафы. Изменения предписывают экипажу также после «прощального объявления» дополнительно делать специальное предупреждение пассажирам, чтобы они не покидали своих мест до отключения лампочки с сигналом ремней безопасности.
«В объявления для пассажиров во время полетов коммерческих авиаперевозчиков внесены изменения с целью предупреждения пассажиров, курящих на борту, а также тех, кто встает до полной остановки самолета и выключения сигнала ремней безопасности, нарушая порядок. Данные меры направлены на повышение дисциплины и осведомленности пассажиров», — сказано в циркуляре.
Перевозчик Turkish Airlines оповестил своих бортпроводников об изменениях, пишет газета. К «нарушителям правил», согласно сообщению, будут относить пассажиров, встающих до полной остановки самолета, открывающих багажные полки или передвигающихся по салону вопреки предписаниям экипажа. В отношении них могут применяться административные санкции.
В России за нарушение правил поведения на железнодорожном, воздушном или водном транспорте (ч. 6 ст. 11.17 КоАП) предусмотрен штраф от 2 тыс. до 5 тыс. руб. или административный арест до 15 суток. За это и другие нарушения (ст. 213 УК (хулиганство) и ст. 267.1 УК (действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств)) граждан с 2018 года авиакомпании могут вносить в черные списки.
В конце 2023-го перевозчики обратились в Минтранс с просьбой дать возможность обмениваться между собой черными списками. Ведомство в прошлом году поддержало инициативу о создании реестра лиц, которым ограничат возможность перелетов за повторный дебош, а также о расширении оснований для попадания в такой список.
Кроме того, в мае 2022 года правительство разрешило экипажу применять пластиковые наручники и нейлоновые ремни к авиадебоширам.