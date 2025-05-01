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Госнадзор сможет обращаться в суд о принудительном приведении самовольно переустроенного помещения в прежнее состояние

Госнадзор сможет обращаться в суд о принудительном приведении самовольно переустроенного помещения в прежнее состояние
изображение: открытые источники

Служба государственного надзора Министерства юстиции наделяется правом обращаться в суд с иском о принудительном приведении самовольно переустроенного помещения в прежнее состояние, если проверка выявила нарушения. Депутаты приняли соответствующие изменения в Жилищный кодекс ПМР на пленарном заседании Верховного Совета во втором окончательном чтении, сообщает пресс-служба ВС ПМР.

«На сегодняшний день при выявлении случаев незаконной перепланировки помещений обращаться в суд по данному вопросу или принимать решение о приведении самовольно переустроенного помещения в прежнее состояние имели право только госадминистрации. Данной законодательной инициативой мы даем полномочия Службе госнадзора ПМР также выписывать предписания о принудительном приведении помещения в прежнее состояние и, в случае невыполнения, – обращаться в суд», - пояснил председатель Комитета по вопросам региональной политики, местному самоуправлению и ЖКХ Руслан Гареев.

Ко второму чтению были подготовлены поправки. Так, Комитет по вопросам региональной политики, местному самоуправлению и ЖКХ уточнил перечень лиц, на которых возлагается ответственность в случае переустройства ими жилого помещения без соответствующего разрешения уполномоченного органа. К таким лицам автор законопроекта – Правительство – предлагал отнести только собственника и нанимателя жилого помещения, тогда как самовольное переустройство жилого помещения возможно и арендатором. В этой связи поправкой дополняется перечень ответственных лиц таким субъектом как арендатор.

Еще одна поправка парламентского комитета сохранила за госадминистрациями право принимать решение о приведении самовольно переустроенного помещения в прежнее состояние. В то время как в изначальной редакции законопроекта речь шла о передаче этих полномочий от госадминистраций к Службе государственного надзора ПМР. Таким образом, после вступления в силу закона, выдавать предписания об устранении нарушений и обращаться в суд смогут и Служба госнадзора, и госадминистрации.

При этом должен быть установлен срок для приведения самовольно переустроенного помещения в прежнее состояние. С учетом характера изменений он может составить от 1 до 6 месяцев. Если за это время нарушение не будет устранено, то уполномоченный орган или Служба государственного надзора, обязаны в течение 10 рабочих дней обратиться в суд с иском о принудительном приведении самовольно переустроенного помещения в прежнее состояние.

Закон также разграничивает полномочия исполнительных органов госвласти по регулированию жилищных отношений и обеспечению сохранности, надлежащего содержания и использования жилищного фонда. Так, за выработку госполитики и нормативное регулирование в сфере жилищных правоотношений будет ответственно Минэкономразвития. А за обеспечение надлежащего использования, содержания и сохранности объектов государственного жилищного фонда – те исполнительные органы власти, в чьем ведении эти объекты находятся.

Депутаты приняли изменения в Жилищный кодекс ПМР единогласно. Закон направлен Президенту для подписания и обнародования.
  • Вчера, 20:02
  • DTV
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