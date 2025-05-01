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4-летняя блогерша попала в лонг-лист рейтинга Forbes «30 до 30»

4-летняя блогерша попала в лонг-лист рейтинга Forbes «30 до 30»
фото: karpikau/Instagram

Блогерша Ева Карпикау попала в лонг-лист самых перспективных россиян до 30 лет рейтинга Forbes. Об этом сообщается на официальном сайте.

4-летняя блогерша стала номинанткой в разделе «Новые медиа». В блоге Ева Карпикау более 1,1 млн подписчиков. Рост аудитории преимущественно произошел за последний год. Ева Карпикау родом из Екатеринбурга, и в родном городе она занимает одно из первых мест среди популярных Instagram -блогеров. В кадре блогерша рассуждает на серьезные темы — о любви, взаимоотношениях в семье, отвечает на вопросы родителей, которые обычно остаются за кадром.

До этого в апреле Forbes назвал самых богатых знаменитостей. Состояние режиссера оценивается в $5,3 млрд. В публикации подчеркивается, что Спилберг впервые попал в рейтинг богатейших американцев еще в 1994 году. Второе место в рейтинге Forbes занял режиссер Джордж Лукас. Его состояние оценивается в $5,1 млрд.
  • Вчера, 20:05
  • DTV
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