Государственная служба статистики Приднестровья предоставила информацию о размере средних тарифов на услуги связи, транспорта и жилищно-коммунальные услуги за апрель 2025 года.
Как передает newspmr.com, согласно данным Госстата ПМР, за прошедший месяц тарифы на услуги в республике выросли на 33,17% (с начала года – на 36,98%).
Средние тарифы на услуги по республике и в крупнейших городах Приднестровья (Тирасполь, Бендеры и Рыбница):
1. Проезд в международном автобусе (на 100 км) – 79.00 руб. (Тирасполь и Бендеры), 89.60 руб. (Рыбница). 2. Проезд в междугородном автобусе (на 50 км) – 37.50 руб. (по республике). 3. Проезд в маршрутном такси (поездка) – 5.00 руб. (по республике). 4. Проезд в троллейбусе (поездка) – 3.50 руб. (Тирасполь и Бендеры).
За январь-апрель 2025 года стоимость проезда во всех видах транспорта осталась на прежнем уровне.
5. Абонентская плата за домашний телефон (месяц) – 36.50 руб. (по республике). 6. Местный телефонный разговор (базовый тариф) – 0.25 руб. (по республике). 7. Местное соединение на мобильную связь (базовый тариф) – 0.67 руб. (по республике). 8. Междугородное телефонное соединение (базовый тариф) – 0.66 руб. (по республике). 9. Международное телефонное соединение с Россией (базовый тариф) – 4.35 руб. (по республике).
За январь-апрель 2025 года абонентская плата и тарифы на телефонную/мобильную связь остались на прежнем уровне.
10. Содержание и ремонт жилищного фонда (кв. м) – 3.30 руб. (Тирасполь), 3.03 руб. (Бендеры), 3.12 руб. (Рыбница). 11. Наем государственной и муниципальной площади (кв. м) – 0.68 руб. (Тирасполь), 0.10 руб. (Бендеры), 0.43 руб. (Рыбница). 12. Вывоз мусора (месяц с человека) – 11.67 руб. (Тирасполь), 12.95 руб. (Бендеры), 14.96 руб. (Рыбница).
За январь-апрель 2025 года тарифы на обозначенные виды услуг ЖКХ повысились: - содержание и ремонт жилищного фонда – 0.23 руб. (Тирасполь), 0.13 руб. (Бендеры), 0.20 руб. (Рыбница); - вывоз мусора – 0.50 руб. (Тирасполь), 1.92 руб. (Бендеры), 0.25 руб. (Рыбница); Тариф на наем государственной и муниципальной площади по республике остался на прежнем уровне.
13. Водоснабжение (куб. м) – 9.75 руб. (по республике). 14. Канализация (куб. м) – 8.36 руб. (по республике). 15. Отопление (кв. м) – 8.77 руб. (Тирасполь), 8.48 руб. (Бендеры), 9.86 руб. (Рыбница). 16. Горячее водоснабжение (месяц с человека) – 118.18 (Тирасполь), 108.96 (Бендеры), 141.77 руб. (Рыбница). 17. Газ сетевой (куб. м) – 1.70 руб. (по республике). 18. Электроэнергия (100 кВт×ч) – 139.00 руб. (по республике).
За январь-апрель 2025 года стоимость коммунальных услуг за водоснабжение, канализацию и отопление, а также за пользование газом и электроэнергией повысилась: - водоснабжение – 2.16 раза (по республике); - канализация – 2.15 раза (по республике); - отопление – 2.25 раза (Тирасполь), 2.18 раза (Бендеры), 2.25 раза (Рыбница); - горячее водоснабжение – 2.25 раза (Тирасполь), 2.18 раза (Бендеры), 2.25 раза (Рыбница); - газ сетевой – 1.75 раза (по республике); - электроэнергия – 2.21 раза (по республике).
Средневзвешенные курсы ряда валют за апрель 2025 года относительно приднестровского рубля: - доллар США – 16.10 руб.; - евро – 18.0597 руб.; - украинская гривна – 0.3888 руб.; - российский рубль – 0.1928 руб.; - молдавский лей – 0.9236 руб.