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Текущие уровни тарифов

Текущие уровни тарифов
источник изображения: cannyelectrics.com.au

Государственная служба статистики Приднестровья предоставила информацию о размере средних тарифов на услуги связи, транспорта и жилищно-коммунальные услуги за апрель 2025 года.

Как передает newspmr.com, согласно данным Госстата ПМР, за прошедший месяц тарифы на услуги в республике выросли на 33,17% (с начала года – на 36,98%).

Средние тарифы на услуги по республике и в крупнейших городах Приднестровья (Тирасполь, Бендеры и Рыбница):

1. Проезд в международном автобусе (на 100 км) – 79.00 руб. (Тирасполь и Бендеры), 89.60 руб. (Рыбница).
2. Проезд в междугородном автобусе (на 50 км) – 37.50 руб. (по республике).
3. Проезд в маршрутном такси (поездка) – 5.00 руб. (по республике).
4. Проезд в троллейбусе (поездка) – 3.50 руб. (Тирасполь и Бендеры).

За январь-апрель 2025 года стоимость проезда во всех видах транспорта осталась на прежнем уровне.

5. Абонентская плата за домашний телефон (месяц) – 36.50 руб. (по республике).
6. Местный телефонный разговор (базовый тариф) – 0.25 руб. (по республике).
7. Местное соединение на мобильную связь (базовый тариф) – 0.67 руб. (по республике).
8. Междугородное телефонное соединение (базовый тариф) – 0.66 руб. (по республике).
9. Международное телефонное соединение с Россией (базовый тариф) – 4.35 руб. (по республике).

За январь-апрель 2025 года абонентская плата и тарифы на телефонную/мобильную связь остались на прежнем уровне.

10. Содержание и ремонт жилищного фонда (кв. м) – 3.30 руб. (Тирасполь), 3.03 руб. (Бендеры), 3.12 руб. (Рыбница).
11. Наем государственной и муниципальной площади (кв. м) – 0.68 руб. (Тирасполь), 0.10 руб. (Бендеры), 0.43 руб. (Рыбница).
12. Вывоз мусора (месяц с человека) – 11.67 руб. (Тирасполь), 12.95 руб. (Бендеры), 14.96 руб. (Рыбница).

За январь-апрель 2025 года тарифы на обозначенные виды услуг ЖКХ повысились:
- содержание и ремонт жилищного фонда – 0.23 руб. (Тирасполь), 0.13 руб. (Бендеры), 0.20 руб. (Рыбница);
- вывоз мусора – 0.50 руб. (Тирасполь), 1.92 руб. (Бендеры), 0.25 руб. (Рыбница);
Тариф на наем государственной и муниципальной площади по республике остался на прежнем уровне.

13. Водоснабжение (куб. м) – 9.75 руб. (по республике).
14. Канализация (куб. м) – 8.36 руб. (по республике).
15. Отопление (кв. м) – 8.77 руб. (Тирасполь), 8.48 руб. (Бендеры), 9.86 руб. (Рыбница).
16. Горячее водоснабжение (месяц с человека) – 118.18 (Тирасполь), 108.96 (Бендеры), 141.77 руб. (Рыбница).
17. Газ сетевой (куб. м) – 1.70 руб. (по республике).
18. Электроэнергия (100 кВт×ч) – 139.00 руб. (по республике).

За январь-апрель 2025 года стоимость коммунальных услуг за водоснабжение, канализацию и отопление, а также за пользование газом и электроэнергией повысилась:
- водоснабжение – 2.16 раза (по республике);
- канализация – 2.15 раза (по республике);
- отопление – 2.25 раза (Тирасполь), 2.18 раза (Бендеры), 2.25 раза (Рыбница);
- горячее водоснабжение – 2.25 раза (Тирасполь), 2.18 раза (Бендеры), 2.25 раза (Рыбница);
- газ сетевой – 1.75 раза (по республике);
- электроэнергия – 2.21 раза (по республике).

Средневзвешенные курсы ряда валют за апрель 2025 года относительно приднестровского рубля:
- доллар США – 16.10 руб.;
- евро – 18.0597 руб.;
- украинская гривна – 0.3888 руб.;
- российский рубль – 0.1928 руб.;
- молдавский лей – 0.9236 руб.

Иван Тыняев, newspmr.com
  • Вчера, 20:12
  • DTV
  • Просмотров: 77
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