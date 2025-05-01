источник фото: freepik.com Изменить порядок назначения и выплаты единовременного пособия при рождении (усыновлении) ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ним до достижения 2-х лет призваны законопроекты Правительства. Верховный Совет рассмотрел предлагаемые нормы и принял инициативы в первом чтении, сообщает пресс-служба Верховного Совета республики.
«Предусматривается, что эти выплаты перейдут в функционал территориальных органов Единого госфонда социального страхования. Это позволит обеспечит доступность и своевременность выплат, упростит процедуру получения гражданами пособий и обеспечит прозрачность и контроль над использованием средств Единого государственного фонда соцстрахования», – пояснила на пленарном заседании директор Единого государственного фонда социального страхования Алевтина Береза.
Корректируются два закона: «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» и «О Едином государственном фонде социального страхования Приднестровской Молдавской Республики». Изменение порядка выплаты двух видов пособий прокомментировал председатель Комитета по социальной политике и здравоохранению Сергей Чебан.
«При первом чтении определили, что пособия будут выплачиваться именно фондом социального страхования, то есть государство берет на себя ответственность. Выявили проблему: работнику выплачиваются определенные соцвыплаты на предприятии, здесь необходимо будет обращаться в фонд, потому что это заявительный характер. Этот механизм ко второму чтению мы будем обсуждать более тщательно для того, чтобы не создать бюрократический механизм. Есть предприятия, которые не могут платить, а граждане должны получать выплаты вовремя, фонд будет выплачивать, и этот момент принят в первом чтении», – отметил Сергей Чебан.
Помимо изменения порядка назначения пособий законопроектами предлагается:
– установить размер единовременного пособия при рождении и усыновлении ребенка в расчетных уровнях минимальной заработной платы: для первого ребенка – 586 РУ МЗП (6 270,2 руб.), а для второго – 654 РУ МЗП (6997,8 руб.). Эти же суммы молодые мамы получают и сейчас, упрощается только порядок выплат (в 2025 году на первого ребенка размер пособия составляет 242 РУ МЗП (2 589, 4 руб.) с увеличением данной суммы пособия на 3 680,8 руб., всего 6 270,2 руб., на второго и последующих детей – 242 РУ МЗП (2 589, 4 руб.) с увеличением данной суммы пособия на 4 406,8 руб., всего 6 996,2 руб.);
– размер пособия по уходу за ребенком до 2-х лет предлагается сделать одинаковым как для работающих, так и для неработающих граждан. Пособие по уходу за ребенком для работающих граждан составляет 121 РУ МЗП (1294,7 руб.) Для неработающих или обучающихся на заочке выплата составляет 88 РУ МЗП (941,6 руб.), в связи с чем законопроектом предлагается с 1 июля 2025 года повысить этой категории матерей пособие на 37%, установив размер 121 РУ МЗП. Повышение будет осуществляться за счет имеющихся лимитов. Как сообщила директор ЕГФСС Алевтина Береза, для реализации новых норм дополнительных финансовых ресурсов не потребуется, так как наблюдается тенденция к уменьшению количества получателей таких пособий;
– выплату пособия по уходу за ребенком до 2-х лет Правительство предлагает начислять со дня рождения ребенка. В настоящее время выплату получает молодая мама после окончания отпуска по временной нетрудоспособности, связанного с беременностью и родами (декретный отпуск).
«Детские пособия начисляются уже спустя 70 дней после родов. Но предлагается с момента рождения начинать выплачивать эти пособия по уходу, обсудим это предложение, так как не во всех государствах это есть. Получается, что два вида пособий в одно время. Ко второму чтению определимся», – прокомментировал Сергей Чебан.
Еще одно новшество, предлагаемое Правительством, – это возможность получать пособие по уходу за ребенком до 2-х лет одному из родителей или лицу, его заменяющему. Пока данное пособие начисляется только матерям, а в случае отсутствия попечения матери – отцам, а также усыновителям или опекунам, если ребенок – сирота.
Профильный комитет продолжит работу над принятыми законопроектами и подготовит их к рассмотрению и принятию во втором чтении.