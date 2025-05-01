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Экспорт услуг из Молдовы достиг рекорда в 2,7 млрд долларов

Экспорт услуг из Молдовы достиг рекорда в 2,7 млрд долларов
источник изображения: moldpres.md

В Молдове экспорт услуг в прошлом году достиг рекордного уровня в 2,7 млрд долларов, что вдвое превышает показатель 2020 года. Впервые услуги превышают 45% от общего объема экспорта страны. Такие данные представила вице-премьер, министр экономического развития и цифровизации РМ Дойна Нистор, передает moldpres.md.

По ее словам, результат был достигнут за счет нескольких ключевых секторов, включая ИТ и телекоммуникации, объем которых составил 721 млн долларов; туризм и путешествия — 763 млн долларов; транспорт — 568 млн долларов; бизнес-услуги (BPO) — 275 млн долларов.

В результате в стране зафиксировано положительное сальдо торгового баланса в размере 1 млрд долларов, что означает, что мы экспортируем больше услуг, чем импортируем.

«Экономика Молдовы развивается структурно, от зависимости от сырья к услугам с добавленной стоимостью, технологиям и креативности. Все больше компаний продают услуги напрямую в Европейский союз, без физических или таможенных барьеров. Это правильное направление: конкурентоспособная экономика, связанная с европейским рынком и построенная на компетенции», — заявила Дойна Нистор.

Глава Минэкономики РМ пояснила, что этот рост не случаен. Так, молдавское правительство продлило единый налоговый режим в 7% для ИТ-сектора до 2034 года и распространило его на бизнес-услуги, что принесло более высокие зарплаты, новые инвестиции и появление местных стартапов, отметила Нистор.
  • Вчера, 20:27
  • DTV
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