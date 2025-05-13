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Разрешен лов сельди

Разрешен лов сельди
источник фото: ognikavkaza.ru

В Приднестровье в период действия запрета на рыбалку в связи с нерестом рыб разрешен любительский лов проходной черноморско-азовской сельди (далее – сельди).

Разрешение действует с 13 мая по 1 июня 2025 года включительно. Вылов сельди разрешен в светлое время суток с берега спиннинговыми удилищами, удочками всех наименований и систем (за исключением запрещённых действующим законодательством ПМР). Лов сельди разрешен на участке реки Днестр от г. Григориополь вниз по течению, включая протоку Турунчук, до границы с Украиной, сообщает Минсельхозприроды ПМР.

Допустимое количество крючков на одного рыболова-любителя не более 5 штук на всех имеющихся снастях. Разрешенный вылов за 1 день пребывания на рыбохозяйственном водоеме не более 3 кг.

Минимальный размер сельди, допустимый к вылову, составляет 20 см. Сельдь менее установленного размера и рыба иных видов подлежат выпуску в водоем в живом виде.

Запрещается лов сельди в местах постоянного запрета рыболовства, определенных пунктом 4 действующих Правил рыболовства ПМР.

Разрешение на лов сельди в период нерестового запрета со всеми выше перечисленными условиями регламентировано приказом Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР от 12 мая 2025 года № 153 «О лове проходной черноморско-азовской сельди в 2025 году».

Нормативно-правовой акт подготовлен на основании рекомендаций ГУП «Республиканский научно-исследовательский институт экологии», изложенных в заключении «О возможности лова сельди проходной черноморско-азовской (Alosa immaculata Bennet, 1835) в р. Днестр в нерестовый период 2025 г.». Документ прошел согласование в Государственной службе экологического контроля и охраны окружающей среды ПМР, государственную регистрацию Министерства юстиции ПМР и официально опубликован на сайте этого ведомства (13.05.2025г.).
  • Вчера, 20:39
  • DTV
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