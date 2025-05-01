Республика Молдова будет осуществлять председательство в Комитете министров Совета Европы с ноября 2025 года, что является важной позицией в европейской архитектуре. Об этом заявил вице-премьер РМ Михай Попшой в ходе 134-й сессии комитета, состоявшейся в Люксембурге, на которой присутствовали министры иностранных дел 46 государств-членов, сообщает IPN.
Он заявил, что подготовка к мандату Молдовы идет полным ходом, и отметил, что она завершится организацией министерской сессии в Кишиневе в мае 2026 года, в мероприятии, в котором примут участие министры иностранных дел всех государств-членов Совета Европы.
Министр Попшой подтвердил поддержку Молдовой создания Специального трибунала, призванного наказать виновных в агрессии против Украины. В то же время он обратил внимание на сохраняющиеся угрозы в адрес национальной безопасности и внешние попытки повлиять на проевропейский курс страны.
В кулуарах сессии министр иностранных дел Молдовы провел трехстороннюю встречу со своими коллегами из Монако и Черногории — стран, которые поочередно будут председательствовать в Комитете министров. Стороны обсудили координацию общих приоритетов, уделив особое внимание борьбе с дезинформацией, защите прав человека и вовлечению молодежи в демократические процессы.
По итогам встречи в Люксембурге, Мальта приняла на себя председательство в Комитете министров до ноября этого года.
Комитет министров является главным директивным органом Совета Европы, в состав которого входят министры иностранных дел 46 государств-членов или их постоянные представители. Его роль заключается в представлении национальных правительств в формировании общих позиций на европейском уровне, в поиске коллективных решений проблем европейских стран и в контроле за соблюдением обязательств, взятых каждым государством-членом. Министры ежегодно встречаются на министерской сессии, а постоянные послы встречаются еженедельно для подготовки и принятия решений.