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С июня ЕС запретит продажу некоторых мобильных телефонов и планшетов

С июня ЕС запретит продажу некоторых мобильных телефонов и планшетов
источник изображения: e-service.waw.pl

С 20 июня Европейский союз (ЕС) запретит продажу мобильных телефонов и планшетов, не соответствующих новым нормам маркировки, долговечности и ремонтопригодности.

Согласно новым правилам, под действие санкций попадут классические телефоны, а также смартфоны, планшеты (в том числе на базе Windows) и беспроводные стационарные телефоны с экраном до 17,4 дюйма. Исключение составляют модели со сворачивающимися экранами, которые пока не поступили в продажу.

На каждом устройстве должны быть четко указаны предполагаемый срок службы аккумулятора, количество циклов зарядки, простота ремонта, класс энергоэффективности (A–G) и степень защиты от воды, пыли и царапин. Продукция без такой маркировки больше не сможет продаваться на рынке ЕС, отмечает noi.md со ссылкой на capital.ro.

Национальные органы власти будут контролировать применение этих правил и применять санкции к торговцам и производителям, которые их не соблюдают.

Эта мера является частью стратегии ЕС по устойчивому потреблению, направленной на сокращение электронных отходов и продвижение экономики замкнутого цикла.
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