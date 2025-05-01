С 20 июня Европейский союз (ЕС) запретит продажу мобильных телефонов и планшетов, не соответствующих новым нормам маркировки, долговечности и ремонтопригодности.
Согласно новым правилам, под действие санкций попадут классические телефоны, а также смартфоны, планшеты (в том числе на базе Windows) и беспроводные стационарные телефоны с экраном до 17,4 дюйма. Исключение составляют модели со сворачивающимися экранами, которые пока не поступили в продажу.
На каждом устройстве должны быть четко указаны предполагаемый срок службы аккумулятора, количество циклов зарядки, простота ремонта, класс энергоэффективности (A–G) и степень защиты от воды, пыли и царапин. Продукция без такой маркировки больше не сможет продаваться на рынке ЕС, отмечает noi.md со ссылкой на capital.ro.
Национальные органы власти будут контролировать применение этих правил и применять санкции к торговцам и производителям, которые их не соблюдают.
Эта мера является частью стратегии ЕС по устойчивому потреблению, направленной на сокращение электронных отходов и продвижение экономики замкнутого цикла.