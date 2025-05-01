Верховный Совет принял во втором окончательном чтении изменения в закон «О минимальном размере оплаты труда в Приднестровской Молдавской Республике». Автором законопроекта выступил депутат Виктор Гузун, который предложил на законодательном уровне урегулировать вопрос начисления единовременных премий и иных выплат поощрительного характера работникам, получающим доплату до величины минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщаетпресс-служба ВС ПМР.
Вопрос с единовременными премиями работникам бюджетной сферы, которым к заработной плате начисляется доплата до уровня МРОТ, возник осенью 2024 года. Тогда к Президенту ПМР обратилось руководство ПГУ. Депутаты Комитета по экономической политике, бюджету и финансам разработали законопроект и дополнили в закон «О республиканском бюджете на 2024 год» нормой, согласно которой в 2024 году единовременные премии, выплачиваемые работникам бюджетной сферы, получающим доплату до величины МРОТ, не будут учитываться при расчете размера доплаты до уровня МРОТ. Данная норма была внесена в закон о ресбюджете-2025 и действует в текущем году. Теперь Верховный Совет вносит соответствующие изменения в профильный закон и единовременные премии не будут включаться в величину МРОТ для работников сквозных профессий.
«Для тех категорий работников, особенно сквозных профессий, которые получают заработную плату ниже уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ), мы доплачиваем из республиканского бюджета по 80, 100, 200 рублей до уровня МРОТ. А при получении премии МРОТ не облагается налогом, получается зарплата выше, соответственно берется подоходный налог. И получается так, что может быть даже премия просто изымается в виде подоходного налога. Инициатива говорит о простой вещи, о том, что единовременная премия не облагается подоходным налогом, соответственно, человек получает свою зарплату. Но премия идет отдельно, выплачивается без изъятия подоходного налога. Таким образом, улучшается ситуация для этой категории граждан», - пояснил суть принятых изменений в закон глава парламентского Комитета по социальной политике и здравоохранению Сергей Чебан.
Таким образом в величину минимального размера оплаты труда не включается материальная помощь; доплаты за выполнение работ в условиях, отклоняющихся от нормальных (выполнение работ различной квалификации, совмещение профессий, работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени, в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и другие); единовременные премии и поощрительные выплаты в связи с праздничными днями и юбилейными датами; единовременные денежные вознаграждения в связи с награждением государственными наградами ПМР.
Верховный Совет с учетом поправок единогласно поддержал в окончательном чтении изменения в закон «О минимальном размере оплаты труда в ПМР». Закон вступает в силу с 1 января 2026 года.