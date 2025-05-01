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Футбольный клуб «Шериф» вышел в финал Кубка Молдавии

Футбольный клуб «Шериф» вышел в финал Кубка Молдавии
Фото: fc-sheriff.com

ФК «Шериф» сыграет финал Кубка Молдавии на родной арене в Тирасполе. Путёвку в главный матч турнира тираспольчане завоевали накануне. В ответном полуфинале жёлто-чёрные переиграли «Зимбру» (1:0). По сумме двух матчей приднестровская команда одолела «зубров» со счётом 3:1, передает novostipmr.com.

В финале Кубка «Шериф» сойдётся с «Милсами». Битва пройдёт на главной арене спорткомплекса 24 мая.

«Шериф» и «Милсами» также встретятся в решающем поединке за чемпионство. Заключительный тур Суперлиги Молдавии состоится 18 мая. Тираспольскому клубу нужна только победа. На кону – путёвка в Лигу чемпионов УЕФА.

  • Сегодня, 10:16
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