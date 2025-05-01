В парламенте завершена работа над пакетом законодательных инициатив Правительства, которые актуализируют нормы трудового законодательства в соответствии с требованиями времени. Над предложенными изменениями работала межведомственная группа, в состав которой вошли представители профильных министерств и ведомств, СПАПП и Федерации профсоюзов Приднестровья.
До сих пор в сфере регулирования трудовых отношений основными были Трудовой кодекс и закон «Об охране и безопасности труда». Однако, как неоднократно отмечали в Правительстве, было выявлено большое количество дублирования норм, что осложняло понимание у граждан. Поэтому ряд ключевых положений, которые присутствовали только в законе «Об охране и безопасности труда», перенесли в Трудовой кодекс. А сам закон было предложено отменить, сообщает пресс-служба Правительства ПМР.
Новые нормы, которые предложило принять Правительство, предусматривают меры материальной ответственности в случае утраты трудоспособности работника в результате несчастного случая на производстве или профзаболевания по вине работодателя. Еще одна новая норма – оплата медосмотра при приеме на работу. После вступления в силу изменений в Трудовой кодекс оплачивать медосмотр будущий сотрудник будет самостоятельно, а компенсацию затрат получит в первую зарплату на новом рабочем месте. Компенсация не будет облагаться единым социальным налогом.
Отдельно оговаривается порядок заключения и продления срочных трудовых договоров по соглашению сторон, устанавливаются дополнительные гарантии работникам с детьми в возрасте до 14 лет, а также работникам, имеющим 3 и более детей в возрасте до 18 лет при привлечении их к работе в ночное время, сверхурочной работе, работе в выходные и нерабочие праздничные дни, а также при направлении их в служебные командировки. Также уточняются нормы по поводу отпуска без содержания или с сохранением заработной платы, в том числе при направлении на учебу.
Парламентарии проголосовали за предложенный пакет законодательных инициатив. Документы, после подписания Главой государства и официального опубликования, вступят в силу через 30 дней.