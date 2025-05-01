В Стамбуле завершились возобновленные переговоры по урегулированию украинского кризиса. Для всех делегаций повестка 16 мая была насыщенной: прямой диалог РФ и Украины начался в 13:35. Ему предшествовала трехсторонняя встреча Турции, США и Украины и контакт главы российской делегации Владимира Мединского с американской стороной, передает ТАСС.
Российская делегация осталась удовлетворена результатом переговоров с украинской стороной, которые продлились около 1 часа 50 минут, заявил Владимир Мединский. По его словам, Москва готова продолжать контакты с Киевом. Стороны договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня.
В ходе переговоров стороны согласовали масштабный обмен пленными: 1 тыс. на 1 тыс. человек.
По словам Мединского, украинская сторона запросила прямые переговоры между главами государств. Российская делегация приняла это к сведению.
Как заявил глава украинской делегации министр обороны Рустем Умеров, на переговорах обсуждалось прежде всего прекращение огня.
Долгосрочный мир, а не перемирие Эти переговоры стали первыми с тех пор, как Киев прервал их в 2022 году. О предложении возобновить диалог с украинской стороной президент России Владимир Путин объявил в ночь на 11 мая во время выступления перед журналистами в Кремле. Как отметил российский лидер, РФ не раз объявляла перемирие, но Киев не поддерживал режим прекращения огня. Речь идет в том числе и о последнем трехдневном перемирии, которое Москва со своей стороны объявила на время празднования 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
"Киевские власти вообще не откликнулись на наше предложение о прекращении огня. Более того, после объявления нашего предложения, а это произошло, как вы помните, 5 мая текущего года, киевские власти уже с 6 на 7 мая предприняли масштабные атаки", — говорил Путин 11 мая.
При этом приоритетом для России остается не временное перемирие, а долгосрочный мир и решение первопричин кризиса. Именно это Владимир Мединский назвал целью прямых переговоров РФ с украинской стороной. В преддверии встречи в Стамбуле президент России поставил перед российской делегацией задачи на основе докладов, представленных на совещании со всеми командующими специальной военной операции. В нем участвовали руководство Совета безопасности России, правительство РФ, министр обороны и командующие всеми группировками Вооруженных сил, задействованными в СВО. На совещании обсуждались внешнеполитическая повестка, вопросы безопасности, президенту доложили о состоянии дел в экономике, оборонной промышленности и ситуации в зоне боевых действий. По итогам совещания Владимир Путин определил переговорную позицию российской делегации.
Переговорщики из Москвы прибыли в Стамбул 15 мая и уже были готовы к диалогу, но украинская сторона в Стамбул не приехала. О том, что Украина отправляет туда свою делегацию для переговоров с Россией во главе с министром обороны Рустемом Умеровым, Владимир Зеленский объявил только днем 15 мая по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Делегации Россию на переговорах, помимо помощника президента РФ Мединского, представляли замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Экспертами с российской стороны были замначальника информации управления Генштаба ВС России Александр Зорин, замначальника управления президента по госполитике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук и замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России Виктор Шевцов.
В украинскую делегацию, которую возглавил Умеров, вошли первый замглавы МИД Сергей Кислица, зампред Службы безопасности Украины Александр Поклад, первый зампред Службы внешней разведки Олег Луговской, замначальника Генштаба ВСУ Алексей Шевченко, замначальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий, замначальника штаба командования Воздушных сил Евгений Шинкарев, замначальника штаба командования ВМС Александр Дьяков, начальник управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ Алексей Маловацкий, старший офицер Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Александр Шерихов, офицер протокола аппарата обеспечения главнокомандующего ВСУ Георгий Кузьмичев, советник руководителя офиса президента Украины Александр Бевз.
Турцию как принимающую сторону на переговорах представлял глава МИД Хакан Фидан.
В Стамбул также прибыли высокопоставленные американские представители. Во встрече Турции, США и Украины, которая прошла перед началом российско-украинских переговоров, приняли участие госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник по Украине Кит Келлог. От украинской стороны в ней участвовали глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр иностранных дел Андрей Сибига.
Роль США Президент США Дональд Трамп во время переговоров находился с рабочей поездкой в ОАЭ. Как заявил глава Белого дома, для урегулирования конфликта на Украине необходима его встреча с Владимиром Путиным. "Мы должны встретиться. Он и я встретимся. Я думаю, нам удастся урегулировать [конфликт]. Может быть, и нет. По крайней мере мы узнаем это", — сказал он.
Такую позицию поддерживает американский госсекретарь Марко Рубио. "С учетом всего того, что мы выяснили за несколько месяцев работы над этим вопросом, ничего не произойдет, пока президент Трамп не сядет за стол [переговоров] с Владимиром Путиным. Я еще не знаю даты и места, но это по-настоящему единственная возможность на данный момент", — сказал он.
В Белом доме рассчитывают, что личная встреча президентов произойдет очень скоро.
При этом по словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, в ближайшие дни она не планируется. Представитель Кремля согласился, что она необходима, но отметил, что такие переговоры требуют скрупулезной подготовки.
Реакция в мире Президент Турции отметил, что впервые с марта 2022 года "открылось важное окно возможностей для прекращения кровопролития". Как он утверждает, Владимир Зеленский после переговоров в Анкаре 15 мая "решил начать технические обсуждения" с российской стороной. Приоритетом для Турции он назвал всеобъемлющее прекращение огня.
"Учитывая деликатность процесса, крайне важно поощрять стороны [к диалогу и решению] без навязывания и оказания на них какого-либо давления. Это крайне важно для достижения справедливого и прочного мира", — сказал Эрдоган на открытии шестого саммита Европейского политического сообщества в Албании.
Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал переговоры делегаций России и Украины небольшим, но позитивным сигналом. Он отметил необходимость активизации дипломатических усилий. В то же время канцлер ФРГ заявил, что следует продолжать оказывать поддержку Украине.
По словам премьер-министра Финляндии Петтери Орпо, эти переговоры будут иметь огромное значение для будущего всей Европы. Как отметил Орпо, стороны должны прежде всего достичь соглашения о прекращении огня, а затем перейти к мирным переговорам, итогом которых должен стать "долгосрочный и устойчивый мир" в Восточной Европе. Если переговоры не увенчаются успехом, ЕС, по его мнению, нужно будет усилить давление на Россию, в том числе путем введения дополнительных санкционных ограничений в отношении Москвы.