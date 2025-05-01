Министерство финансов ПМР напоминает о важности государственной регистрации объектов недвижимого имущества и прав пользования земельными участками.
Регистрация недвижимости в установленном порядке — не просто формальность, а обязанность, предусмотренная законодательством.
В соответствии с пунктом 2 статьи 4 Закона ПМР 20 октября 2011 года № 188-З-V «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (САЗ 11-42) (далее – Закон ПМР «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним») обязательной государственной регистрации подлежат права на недвижимое имущество.
Согласно Гражданскому кодексу ПМР и Закону ПМР «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» только зарегистрированное право собственности признается государством.
Однако до вступления в силу Закона ПМР «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», т.е. до 2012 года, все права на недвижимость возникали без обязательной регистрации. Такие права признаются ранее возникшими, если документы, подтверждающие их, были оформлены в соответствии с требованиями законодательства, действовавшего на момент их выдачи.
Следовательно, необходимо помнить:
– без регистрации вы не можете в полной мере распоряжаться своим имуществом — продать, подарить, передать по наследству и даже официально оформить перепланировку;
– незарегистрированное имущество может быть признано бесхозяйным, особенно в случае отсутствия подтверждающих документов или при смерти собственника;
– вы остаетесь налогоплательщиком даже без регистрации, то есть обязаны платить налоги, но без возможности пользоваться рядом законных прав, таких как налоговый вычет или защита в суде;
– ошибки в документах — не редкость. Несоответствие данных, изменения в объекте (перепланировка, увеличение площади), устаревшие акты — все это требует актуализации и регистрации.
Тем не менее, чтобы в полной мере пользоваться своим имуществом — распоряжаться им, защищать свои права в суде, передавать по наследству — такие права необходимо зарегистрировать в установленном порядке.
Зарегистрированное право — это ваша защита от мошенничества и судебных споров.
Фактическое использование объектов недвижимого имущества, в том числе земельных участков, права на которые длительное время не регистрируются в установленном порядке, может являться признаком уклонения от уплаты налогов.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 29 сентября 2005 года № 632-З-III «О налоге на имущество физических лиц» (САЗ 05-40) плательщиками налога на имущество физических лиц являются физические лица, имеющие в собственности имущество, признаваемое объектом налогообложения (домовладения, квартиры, гаражи, дачи (садово-огородные домики), помещения и иные строения).
Согласно части первой пункта 1 статьи 5 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 30 сентября 2000 года № 334-З «О плате за землю» (САЗ 00-3) плательщиками земельного налога являются в том числе лица, пользующиеся земельными участками на территории Приднестровской Молдавской Республики без соответствующих правоустанавливающих документов на основании данных о границах участков в натуре, установленных местными землеустроительными органами, кадастровых данных, планов землепользования либо иных документов, подтверждающих факт использования земельных участков, предоставленных исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления.
Для регистрации права собственности на недвижимое имущество в Приднестровской Молдавской Республике необходимо обратиться в Государственную службу регистрации и нотариата Министерства юстиции ПМР. Регистрация проводится по месту нахождения объекта недвижимости в пределах соответствующего регистрационного округа:
Государственная служба регистрации и нотариата Министерства юстиции ПМР; Территориальные отделения регистрирующего органа Министерства юстиции ПМР по месту нахождения объекта недвижимости.
Документы, необходимые для регистрации права собственности:
Заявление о государственной регистрации права. Документы, подтверждающие право на недвижимое имущество (например, договор купли-продажи, свидетельство о праве на наследство, решение суда и т.д.). План или чертеж земельного участка или объекта недвижимости с указанием кадастрового номера. Документ об уплате государственной пошлины. Государственная регистрация прав проводится не позднее чем в месячный срок со дня подачи заявления и документов, необходимых для государственной регистрации.
Более подробную информацию о процессе государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также перечень необходимых документов и образцы заявлений можно найти на Портале государственных услуг ПМР.
Для сельских жителей действует упрощенный порядок регистрации.
В целях упрощения процедуры осуществления государственной регистрации права собственности на домовладения, расположенные в сельских населенных пунктах Приднестровской Молдавской Республики, был принят Закон Приднестровской Молдавской Республики от 3 июля 2007 года № 246-З-IV «О системе государственной регистрации прав на домовладения, расположенные в сельских населенных пунктах Приднестровской Молдавской Республики, и сделок с ними» (САЗ 07-28).
Согласно обозначенному Закону Вы можете обратиться в администрацию села или поселка, где вам помогут с оформлением необходимых документов.
Для признания права собственности на домовладение необходимо обратиться в администрацию села или поселка.
Документы для признания права собственности:
Заявление о признании права собственности (образец предоставит администрация); Схема домовладения, включающая: Схему жилого дома и/или иных построек хозяйственного назначения; План земельного участка; Решение органа местного самоуправления или другого уполномоченного органа о предоставлении земельного участка (если имеется); Письменное обязательство о том, что домовладение не находится в залоге или не обременено правами третьих лиц; Копия паспорта или другого документа, удостоверяющего личность; Документ об оплате услуг сельского землеустроителя и специалиста органа местного самоуправления (стоимость составляет 15 РУМЗП). Орган местного самоуправления обязан принять решение о признании права собственности на домовладение не позднее 30 дней со дня регистрации документов.
Государственная регистрация: После признания права собственности необходимо подать заявление о государственной регистрации в орган местного самоуправления села или посёлка; Предоставить решение о признании права собственности, выписку из похозяйственной книги или иной документ, подтверждающий право собственности, и документ об оплате государственной регистрации. В рамках упрощенного порядка заявителю не требуется обращаться непосредственно в регистрирующий орган, так как все необходимые документы для регистрации передает администрация села самостоятельно. После осуществления государственной регистрации прав администрация села выдает заявителю свидетельство о государственной регистрации права собственности и, при заявке, технический паспорт.
Упрощенная процедура государственной регистрации прав на домовладения в сельских населённых пунктах имеет временный характер действия.
Кроме того, следует отметить, что с января 2025 года действует упрощенная процедура формирования земельных участков в сельских населённых пунктах, городах Слободзея, Григориополь, Дубоссары, Рыбница и Каменка. Это особенно удобно для тех, кто длительное время пользуется участком, но не оформил его юридически.
Так, Постановлением Правительства ПМР от 27 января 2025 года № 10 «О порядке применения упрощенной процедуры формирования земельных участков категории «земли населенных пунктов»» (САЗ 25-4) утвержден порядок применения упрощенной процедуры формирования земельных участков категории «земли населенных пунктов».
Упрощенный порядок процедуры формирования земельных участков подразумевает, что по желанию заявителя, при отсутствии споров со смежными землепользователями (землевладельцами), участок может быть сформирован без привязки к государственной геодезической сети, с приложением вместо планов земельных участков – чертежей границ земельных участков, составленных без привязки к государственной геодезической сети.
За формированием земельного участка в упрощенном порядке вам необходимо обратиться в соответствующую государственную администрацию города (района) с заявлением на формирование земельного участка без привязки к государственной геодезической сети (применение упрощенной процедуры) с приложением следующих документов:
– документ, подтверждающий отсутствие споров о границах земельных участков со смежными землепользователями (землевладельцами) – акт согласования внешних границ земельного участка (далее – Акт согласования). Обращаем внимание, что Акт согласования составляется самими государственными администрациями городов (районов) или администрациями сел (поселков) в зависимости от полномочий по предоставлению земельных участков;
– чертеж границ земельного участка.
Процесс формирования земельного участка:
после составления и подписания Акта согласования и чертежа границ земельного участка, документы подаются в соответствующие органы местного самоуправления после рассмотрения и одобрения документов, земельному участку присваивается кадастровый номер, и он подлежит учету в Государственном земельном кадастре. Упрощенный порядок действует до 31 декабря 2026 года.
Для более подробной информации и получения консультаций рекомендуется обратиться в администрацию соответствующего населённого пункта.
Оформленное право собственности — это ваша правовая защита. Зарегистрированное имущество охраняется законом, а все сделки проходят через официальную проверку, что существенно снижает риск мошенничества.
Напоминаем: если Вы владеете земельным участком, домом, квартирой или другим объектом недвижимости, но до сих пор не оформили право собственности (пользования) — обратитесь в регистрирующий орган по месту нахождения объекта, а в случае, если Вы проживаете в сельских населенных пунктах Приднестровской Молдавской Республики, Вы можете обратиться в администрацию села (поселка) для признания и регистрации права собственности (пользования).