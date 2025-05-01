Автопутешествия по Европе могут обернуться неожиданными юридическими проблемами. Такие страны, как Португалия, Австрия, Люксембург и Швейцария, ввели строгие правила, полностью запрещающие использование, а в некоторых случаях даже владение видеорегистраторами.
Австрия применяет самые жёсткие санкции в Европе — штрафы могут достигать 25 000 евро за использование видеорегистраторов, поскольку видеосъёмка считается нарушением права на личную жизнь.
Туристы, которые не знают о законе и нарушают его, могут получить штрафы с пятью нулями и даже предстать перед судом, если повторят нарушение. Поэтому тем, кто едет в Австрию на автомобиле, следует снять устройства записи. Они не должны быть видимы или активны в салоне автомобиля, сообщает Noi.md со ссылкой на libertatea.ro.
В Люксембурге видеосъёмка в общественных местах, даже пассивная, может привести к уголовному преследованию, поскольку считается нарушением Общего регламента по защите данных (GDPR). Это правило распространяется и на туристов.
В Швейцарии, хотя она не является членом ЕС, действует фактический запрет — видеорегистраторы необходимо удалить перед въездом в страну.
С 2025 года в Португалии также будет запрещено использование видеорегистраторов. Даже владение таким устройством может вызвать юридические проблемы, так как запись видео считается серьёзным нарушением частной жизни.
Германия разрешает использование видеорегистраторов только при соблюдении строгих условий минимизации данных — короткие видеоролики без публикации в интернете. Франция требует размывать лица и номера автомобилей перед публикацией записей, а Бельгия разрешает видеосъёмку только для личного пользования, с категорическим запретом на распространение без согласия.
В отличие от других стран, Румыния поощряет использование видеорегистраторов. Полиция даже запустила приложение, с помощью которого водители могут отправлять видеодоказательства, помогающие выявлять агрессивных участников дорожного движения. Однако специалисты предупреждают, что такие записи нужно использовать ответственно и не публиковать в интернете для «общественного суда».