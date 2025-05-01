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ГТК ПМР: Доставка онлайн-покупок- декларирование обязательно

ГТК ПМР: Доставка онлайн-покупок- декларирование обязательно
изображение: открытые источники

С ростом популярности онлайн-покупок на различных маркетплейсах у приднестровцев стали более востребованы услуги по доставке посылок из соседних государств.

Фиксируя увеличение объемов перемещения через границу товаров для личного пользования, доставляемых в адрес физических лиц, Государственный таможенный комитет ПМР обращает внимание индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по доставке посылок (онлайн-покупок), на необходимость обязательного письменного декларирования ввозимых товаров с уплатой причитающихся таможенных платежей.

Товары, доставляемые предпринимателем в адрес физических лиц (при отсутствии признаков коммерческой партии), рассматриваются как предназначенные для личного пользования с применением соответствующих таможенных правил и ставок таможенных пошлин.
  • Вчера, 20:50
  • DTV
  • Просмотров: 83
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