С ростом популярности онлайн-покупок на различных маркетплейсах у приднестровцев стали более востребованы услуги по доставке посылок из соседних государств.
Фиксируя увеличение объемов перемещения через границу товаров для личного пользования, доставляемых в адрес физических лиц, Государственный таможенный комитет ПМР обращает внимание индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по доставке посылок (онлайн-покупок), на необходимость обязательного письменного декларирования ввозимых товаров с уплатой причитающихся таможенных платежей.
Товары, доставляемые предпринимателем в адрес физических лиц (при отсутствии признаков коммерческой партии), рассматриваются как предназначенные для личного пользования с применением соответствующих таможенных правил и ставок таможенных пошлин.