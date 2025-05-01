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Из Кишинева открываются прямые рейсы в столицу Греции

Из Кишинева открываются прямые рейсы в столицу Греции
Фото: facebook.com/AirportChisinau

Авиакомпания SkyUp Airlines запускает два еженедельных рейса по маршруту Афины — Кишинев по понедельникам и пятницам в дополнение к трем рейсам, которые в настоящее время выполняет авиакомпания Aegean Airlines по воскресеньям, вторникам и четвергам. Рейсы будут выполняться с 19 мая, передает moldpres.md.

В церемонии запуска нового авиамаршрута принял участие посол Республики Молдова в Греции Андрей Попов. Он поблагодарил руководство SkyUp и аэропорта Афин за это решение.

«По этому случаю я призвал присутствующих на мероприятии представителей СМИ и туристических агентств популяризировать Республику Молдова как привлекательное и гостеприимное развивающееся туристическое направление», - сказал Андрей Попов.

С апреля авиакомпания SkyUp Airlines уже выполняет рейсы по маршруту Кишинев-Крит/Ираклион по понедельникам, средам и субботам, а также Кишинев-Кипр/Ларнака по вторникам, четвергам и воскресеньям. В то же время с 20 мая компания запустит прямой еженедельный рейс по маршруту Кишинев-Салоники по вторникам.

Также с 26 октября 2025 года авиакомпания Wizz Air дополнит расписание прямых рейсов из Кишинева в Афины еще тремя рейсами — по вторникам, четвергам и субботам.

В прошлом году расписание полетов Кишиневского международного аэропорта пополнилось 14 новыми направлениями. Это Будапешт, Кельн, Рига, Стамбул (Сабиха), Штутгарт, Гамбург, Энфида, Манчестер, Прага, Абу-Даби, Брюссель (Шарлеруа), Дортмунд, Мемминген и Нюрнберг.
  • Вчера, 21:20
  • DTV
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