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Уголовные дела для школьников

Уголовные дела для школьников
скриншот видео МВД ПМР

Подросткам из Дубоссар, которые избивали одиноких пенсионеров и снимали это на камеру, грозит до пяти лет лишения свободы. Когда видео появилось в соцсетях, милиционеры школьников задержали. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-центр МВД ПМР

  • Вчера, 21:28
  • DTV
  • Просмотров: 51
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