Загрузка. Пожалуйста, подождите...
Регистрация
Забыли пароль?
Dnestr.TV
Новости дня
Новости Украины
Молдова - Евросоюз
Приднестровье - ЕАЭС
Молдова+
Музыка жизни
Интересное
Юмор
Все о доме
Поиск по сайту:
0
Уголовные дела для школьников
Категория:
Новости дня
скриншот видео МВД ПМР
Подросткам из Дубоссар, которые избивали одиноких пенсионеров и снимали это на камеру, грозит до пяти лет лишения свободы. Когда видео появилось в соцсетях, милиционеры школьников задержали. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-центр МВД ПМР
Вчера, 21:28
DTV
Просмотров: 51
Комментариев: 0
Обсуждения ВКонтакте:
Информация
Посетители, находящиеся в группе
Гости
, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Популярные ссылки
В Америке придумали способ замедлить слишком быстрых во ...
Минфин проинформировал о порядке налогообложения имущес ...
Изменения законодательства в сфере экономики
Трамп объявил 11 ноября и 8 мая в США днями Победы в дв ...
В ДТП на трассе Парканы - Бычок погибли два человека
Румыния подняла в воздух истребители из-за инцидента у ...
В Молдове будет новый налоговый режим для самозанятых
Анонс мероприятий на 9 мая
В Украине запретили выпас скота у границы с ЕС
Перинатальные инфекции – 1 место среди заболеваний ново ...
Moldova+
Навигация
Выпуски новостей
Региональные новости Молдовы
Материалы от партнеров по сети
Популярные статьи
В Америке придумали способ замедлить слишком быстрых во ...
Минфин проинформировал о порядке налогообложения имущес ...
Изменения законодательства в сфере экономики
Трамп объявил 11 ноября и 8 мая в США днями Победы в дв ...
В ДТП на трассе Парканы - Бычок погибли два человека
Румыния подняла в воздух истребители из-за инцидента у ...
В Молдове будет новый налоговый режим для самозанятых
Анонс мероприятий на 9 мая
В Украине запретили выпас скота у границы с ЕС
Перинатальные инфекции – 1 место среди заболеваний ново ...
Инфо
dtv
© 2010-2018
Copyright
Блог Григория Волового
+37377555856
e-mail: nv893@mail.ru
При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна
Новая Волна 89,3FM
Ваш браузер не поддерживает аудио.