С 1 июня 2025 года в Молдове начнут действовать новые правила проведения технического осмотра транспортных средств. Постановление о внедрении этих изменений было утверждено правительством 18 декабря 2024 года, передает bas-tv.md.
Согласно документу, планируется ввести более строгие проверки состояния автомобилей и повысить стоимость прохождения техосмотра на 15–20%. Власти объясняют необходимость реформ низким уровнем выявления технических неисправностей в Республике Молдова по сравнению с другими странами, что ставит под сомнение эффективность текущей системы.
Основные изменения:
Для легковых автомобилей возрастом до 10 лет технический осмотр будет проводиться один раз в два года (вместо ежегодного). Для автобусов, такси, машин скорой помощи, транспортных средств, перевозящих опасные грузы, и учебных автомобилей, также младше 10 лет, проверка будет проходить раз в год (вместо одного раза в 6 месяцев).
Также вводятся дополнительные меры:
классификация технических неисправностей по степени их серьёзности; упрощение идентификации транспортных средств и их владельцев через интеграцию с системой Autotest. Целью нововведений является ограничение движения по дорогам транспортных средств, не соответствующих техническим требованиям, стимулирование обновления автопарка, а также сокращение числа дорожно-транспортных происшествий.
Социальное воздействие и отмена льгот
Реформа предусматривает отмену льгот на оплату техосмотра для ряда уязвимых категорий граждан: участников войны в Афганистане, конфликта на Днестре, ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и лиц с тяжёлой степенью инвалидности. Это может стать дополнительной финансовой нагрузкой для владельцев автомобилей, особенно с ограниченными доходами или в случае эксплуатации старого транспорта.
Фото: Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova Фото: Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova Фото: Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova Фото: Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova
Подготовка инфраструктуры
На сегодняшний день в стране зарегистрировано 112 станций техосмотра. Все они должны адаптироваться к новым требованиям, что потребует пересмотра рабочих процессов и, возможно, дополнительных инвестиций в оборудование. Впрочем, по оценкам властей, финансовое влияние будет минимальным.
В Молдове зарегистрировано более 1,2 миллиона транспортных средств, включая прицепы, из которых свыше 770 тысяч — легковые автомобили. В 2023 году лишь 58,79% из них прошли обязательный технический осмотр.
Согласно данным Государственного реестра транспорта РМ:
более 80% зарегистрированных автомобилей старше 10 лет; 15% — в возрасте от 5 до 10 лет; около 5% — младше 5 лет. На рынке автотранспорта работают 8 официальных дилеров и представителей производителей, обеспечивающих более 70% импорта новых автомобилей. Остальные поставки осуществляются малыми компаниями.