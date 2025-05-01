Dnestr.TV

 
0

С 1 июня вступают в силу новые правила технического осмотра автомобилей в Молдове

С 1 июня вступают в силу новые правила технического осмотра автомобилей в Молдове
источник фото: 3234444.com

С 1 июня 2025 года в Молдове начнут действовать новые правила проведения технического осмотра транспортных средств. Постановление о внедрении этих изменений было утверждено правительством 18 декабря 2024 года, передает bas-tv.md.

Согласно документу, планируется ввести более строгие проверки состояния автомобилей и повысить стоимость прохождения техосмотра на 15–20%. Власти объясняют необходимость реформ низким уровнем выявления технических неисправностей в Республике Молдова по сравнению с другими странами, что ставит под сомнение эффективность текущей системы.

Основные изменения:

Для легковых автомобилей возрастом до 10 лет технический осмотр будет проводиться один раз в два года (вместо ежегодного).
Для автобусов, такси, машин скорой помощи, транспортных средств, перевозящих опасные грузы, и учебных автомобилей, также младше 10 лет, проверка будет проходить раз в год (вместо одного раза в 6 месяцев).

Также вводятся дополнительные меры:

классификация технических неисправностей по степени их серьёзности;
упрощение идентификации транспортных средств и их владельцев через интеграцию с системой Autotest.
Целью нововведений является ограничение движения по дорогам транспортных средств, не соответствующих техническим требованиям, стимулирование обновления автопарка, а также сокращение числа дорожно-транспортных происшествий.

Социальное воздействие и отмена льгот

Реформа предусматривает отмену льгот на оплату техосмотра для ряда уязвимых категорий граждан: участников войны в Афганистане, конфликта на Днестре, ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и лиц с тяжёлой степенью инвалидности. Это может стать дополнительной финансовой нагрузкой для владельцев автомобилей, особенно с ограниченными доходами или в случае эксплуатации старого транспорта.

С 1 июня вступают в силу новые правила технического осмотра автомобилей в Молдове
Фото: Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova
С 1 июня вступают в силу новые правила технического осмотра автомобилей в Молдове
Фото: Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova
С 1 июня вступают в силу новые правила технического осмотра автомобилей в Молдове
Фото: Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova
С 1 июня вступают в силу новые правила технического осмотра автомобилей в Молдове
Фото: Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova

Подготовка инфраструктуры

На сегодняшний день в стране зарегистрировано 112 станций техосмотра. Все они должны адаптироваться к новым требованиям, что потребует пересмотра рабочих процессов и, возможно, дополнительных инвестиций в оборудование. Впрочем, по оценкам властей, финансовое влияние будет минимальным.

В Молдове зарегистрировано более 1,2 миллиона транспортных средств, включая прицепы, из которых свыше 770 тысяч — легковые автомобили. В 2023 году лишь 58,79% из них прошли обязательный технический осмотр.

Согласно данным Государственного реестра транспорта РМ:

более 80% зарегистрированных автомобилей старше 10 лет;
15% — в возрасте от 5 до 10 лет;
около 5% — младше 5 лет.
На рынке автотранспорта работают 8 официальных дилеров и представителей производителей, обеспечивающих более 70% импорта новых автомобилей. Остальные поставки осуществляются малыми компаниями.
  • Вчера, 21:35
  • DTV
  • Просмотров: 55
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Америке придумали способ замедлить слишком быстрых во ...
  • Минфин проинформировал о порядке налогообложения имущес ...
  • Изменения законодательства в сфере экономики
  • Трамп объявил 11 ноября и 8 мая в США днями Победы в дв ...
  • В ДТП на трассе Парканы - Бычок погибли два человека
  • Румыния подняла в воздух истребители из-за инцидента у ...
  • В Молдове будет новый налоговый режим для самозанятых
  • Анонс мероприятий на 9 мая
  • В Украине запретили выпас скота у границы с ЕС
  • Перинатальные инфекции – 1 место среди заболеваний ново ...

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Америке придумали способ замедлить слишком быстрых во ...
  • Минфин проинформировал о порядке налогообложения имущес ...
  • Изменения законодательства в сфере экономики
  • Трамп объявил 11 ноября и 8 мая в США днями Победы в дв ...
  • В ДТП на трассе Парканы - Бычок погибли два человека
  • Румыния подняла в воздух истребители из-за инцидента у ...
  • В Молдове будет новый налоговый режим для самозанятых
  • Анонс мероприятий на 9 мая
  • В Украине запретили выпас скота у границы с ЕС
  • Перинатальные инфекции – 1 место среди заболеваний ново ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна
    Новая Волна 89,3FM