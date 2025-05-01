На заседании Правительства утвердили Положения о порядке выплаты единовременной материальной помощи отдельным категориям граждан ко Дню памяти и скорби по погибшим в городе Бендеры (19 июня), а также к республиканскому Дню памяти погибших и умерших защитников ПМР (1 августа). Оба документа представила министр по социальной защите и труду Елена Куличенко, сообщает правительственная пресс-служба.
Размеры пособий составят 200 и 500 рублей соответственно. В заявке на финансирование указаны 464 получателя. Всего на поддержку льготных категорий граждан из республиканского бюджета направят 324,8 тыс. рублей. Выплаты начнутся в конце мая – начале июня. Все средства на счета получателей должны быть перечислены до 25 декабря текущего года.
«В этом году несмотря на сложную экономическую ситуацию эти выплаты сохраняются. Единовременную помощь можно будет получить до 25 декабря. Государство обязательно исполнит свои социальные обязательства. Защитники Приднестровья – это, безусловно, сила, которая позволила выстоять республике под натиском национализма. Самое малое, что мы можем сегодня сделать – это обеспечить на должном уровне социальную защиту этой категории граждан», — отметил Премьер Александр Розенберг.
На выплаты, как пояснила министр по социальной защите и труду Елена Куличенко, могут претендовать участники боевых действий по защите ПМР, ставшие инвалидами вследствие военной травмы, а также ставшие инвалидами I группы общего заболевания; один из родителей и вдовы защитников Приднестровья, не вступившие в повторный брак. Кроме того, в список включены несовершеннолетние дети умерших вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, связанного с участием в боевых действиях по защите республики, участников боевых действий 1992 года. Если они являются студентами и обучаются по очной форме, то выплаты положены вплоть до окончания учебного заведения, но не более чем до достижения возраста 23 лет.
Выплаты единовременной материальной помощи будут осуществляться на основании имеющихся в госорганах документов. Остальным необходимо будет написать заявление и представить ряд бумаг, подтверждающих право на получение средств.