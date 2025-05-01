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В работе ChatGPT произошел масштабный сбой

В работе ChatGPT произошел масштабный сбой
Фото: Getty Images

Пользователи сообщали о невозможности получить ответы, загрузить историю переписки или даже получить доступ к сервису.

В понедельник, 19 мая, около 15:30 по киевскому времени пользователи из разных стран начали массово жаловаться на проблемы в работе ChatGPT компании OpenAI. В течение следующего часа количество жалоб резко возросло. Об этом, в частности, свидетельствуют данные сервиса Downdetector в понедельник, 19 мая.

Сбой охватил как бесплатную, так и платную версии чат-бота. Пользователи сообщают о невозможности получить ответы, загрузить историю переписки или даже получить доступ к сервису.

В работе ChatGPT произошел масштабный сбой
Downdetector

Сбой зафиксировали во многих странах Северной Америки, Европы и Азии. Причины проблем пока неизвестны. OpenAI пока не опубликовала ориентировочное время восстановления работы сервиса.

Пользователям рекомендуют следить за обновлениями на странице статуса OpenAI или в официальных соцсетях компании.

Напомним, ранее пользователи сообщили о сбоях в работе сервисов компании Meta: Facebook (и Messenger), Instagram и WhatsApp. Количество сообщений об ошибках сервисов достигает десятков тысяч.

  • Вчера, 21:24
  • DTV
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