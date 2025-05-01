Министерство по социальной защите и труду сообщило о величине прожиточного минимума в Приднестровье за предыдущий месяц. В апреле 2025 года по сравнению с предыдущим месяцем он существенно увеличился: в среднем для трудоспособного населения – на 17,75%; для пенсионера – на 21,63%; в среднем на одного ребенка – на 17,33%. В среднем на душу населения размер прожиточного минимума увеличился на 18,73%, пишет newspmr.com.
Сводный индекс потребительских цен (инфляция) за апрель 2025 года составил 107,91% (апрель 2024 г. – 100,07%).
По сравнению с апрелем 2024 года величина прожиточного минимума в Приднестровье выросла: в среднем для трудоспособного населения – на 25,73%; для пенсионера – на 29,78%; в среднем на одного ребенка – на 27,98%. В среднем на душу населения размер прожиточного минимума увеличился на 27,22%.
Согласно расчетам, величина прожиточного минимума за апрель 2025 года по социально-демографическим группам населения составила: - для трудоспособного населения – 2 600 руб. (2 208 руб. – в марте 2025 года); - для мужчин от 16 до 59 лет – 2 690 руб. (2 295 руб.); - для женщин от 16 до 54 лет – 2 502 руб. (2 114 руб.); - для пенсионеров – 2 109 руб. (1 734 руб.); - в среднем на одного ребёнка – 2 580 руб. (2 199 руб.); - для детей в возрасте до 6 лет – 2 260 руб. (1 885 руб.); - для детей от 7 до 15 лет – 2 745 руб. (2 360 руб.); - в среднем на душу населения – 2 440 руб. (2 055 руб.)
Как отметили в ведомстве, увеличение размера прожиточного минимума в апреле 2025 года по сравнению с предыдущим месяцем связано с инфляционными процессами в основном за счет роста тарифов на услуги населению, а также повышения цен на продовольственные и непродовольственные товары.
Состав прожиточного минимума
Прожиточный минимум – это стоимостная оценка минимального набора продуктов питания (55,4% в структуре прожиточного минимума), а также стоимости непродовольственных товаров (18,6%), жилищно-коммунальных, транспортных и других видов услуг (24,3%), необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. В состав прожиточного минимума для трудоспособного населения включены обязательные платежи и сборы (1,7%).
Определяя прожиточный минимум, государство не позволяет работодателям платить заработную плату ниже этого уровня. Этих денег должно хватать на приобретение потребительской корзины, в которую входят продукты первой необходимости, одежда, обувь и некоторые услуги.
Состав потребительской корзины пересматривается Министерством по социальной защите и труду ПМР по закону один раз в пять лет, и зависит от состояния экономики, стабильности финансовой ситуации и других факторов в республике.