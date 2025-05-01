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Президент провел селекторное совещание

Президент провел селекторное совещание
фото: пресс-служба Президента ПМР

Главы городов и районов республики проинформировали Президента о положении дел на местах и рабочих планах на неделю и более долгосрочную перспективу. Среди общих вопросов, которые обсудили в ходе селекторного совещания, – подготовка к проведению в учреждениях среднего образования торжественных линеек по случаю окончания учебного года. В большинстве школ последние звонки прозвенят в субботу 24 мая. Вадим Красносельский подчеркнул, что это значимое событие для школьников, особенно выпускников, и нацелил на качественную подготовку мероприятий с сохранением классических традиций их проведения, сообщает пресс-служба Президента республики.

Президент также говорил о том, что в летне-каникулярный период необходимо обеспечить учебные заведения твердотопливным теплоснабжающим оборудованием. Нельзя откладывать и установку альтернативных источников тепла в учреждениях сферы здравоохранения и социальной направленности, нацелил руководитель страны. Председатель Правительства ПМР Александр Розенберг сообщил Президенту, что альтернативные котельные уже оборудуют в РКБ, рыбницкой и бендерской больницах. Что касается школ, то активнее всего в программу включился Каменский район. Есть запрос на приобретение твердотопливных котлов от григориопольских учебных заведений.

Президент также спрашивал об исполнении его поручений, связанных с формированием земельного кадастра. По словам Главы государства, не все районы достаточно активно включены в эту работу. К следующему селекторному совещанию правительство подготовит детализированную справку.

Еще одно направление, которое требует наблюдения и анализа, – введение автоматической системы оплаты проезда (АСОП) в общественном транспорте. Соответствующее оборудование – валидаторы – установлено в троллейбусах и маршрутных такси. Чтобы в полной мере оценить эффективность АСОП, необходимо время и постоянный мониторинг, отметил Вадим Красносельский. Этому вопросу будет посвящено отдельное совещание, запланированное на вторую половину дня.

Обсуждали сегодня тему импортозамещения, в том числе в строительной отрасли. Вадим Красносельский напомнил о требовании использовать при выполнении государственных и муниципальных заказов местные материалы и продукцию отечественного производства – при наличии таковых.
  • Вчера, 21:35
  • DTV
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