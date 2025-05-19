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В Бендерской детской больнице открыли отделение уронефрологии

В Бендерской детской больнице открыли отделение уронефрологии
Фото: Первый Приднестровский телеканал

В Бендерской детской больнице открыли новое отделение – уронефрологии. Врачи и пациенты ждали его давно. Уже несколько месяцев оно работает как дневной стационар при детской урологии, сообщает novostipmr.com ссылаясь на Первый Приднестровский телеканал.

Специалисты говорят, что на осмотр к урологу мальчиков нужно приводить планово: сначала примерно раз в три года, затем до 17-ти лет раз в год. Такие осмотры помогут избежать серьёзных проблем в будущем.

Главный внештатный детский уролог Министерства здравоохранения ПМР Сергей Ульянцев пояснил, что, к примеру, такое заболевание, как фимоз, способно привести к неспецифическому детскому простатиту, который в будущем может негативно отразиться на мужском здоровье.

«Если невовремя и некачественно произвести хирургическую коррекцию, мужчина будет иметь проблемы, которые придётся решать уже со взрослым урологом-андрологом», - рассказал врач.

Уже несколько месяцев при отделении урологии в детской больнице Бендер работает дневной стационар. Там можно пройти полную диагностику: приехать рано утром, сдать необходимые анализы, и к вечеру они будут готовы, пациентам же предложат завтрак и обед.


  • Вчера, 21:37
  • DTV
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