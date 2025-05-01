Dnestr.TV

 
0

Молдова построит автостраду и железную дорогу до Одессы

Молдова построит автостраду и железную дорогу до Одессы
источник изображения: edinaya-odessa.org
Молдова готовится к масштабной модернизации транспортной инфраструктуры, планируя строительство высокоскоростной автострады и первой в стране электрифицированной железной дороги по маршруту Яссы – Кишинев – Одесса. Министр инфраструктуры Владимир Боля сообщил, что достигнуто соглашение о продлении будущей автострады Яссы – Кишинев до Одессы, что укрепит транспортные связи между Молдовой, Украиной и Румынией. Проект автострады находится на этапе поиска источников финансирования, а окончательное решение ожидается в феврале 2026 года, передает edinaya-odessa.org ссылаясь на TV8.

По словам министра, уже выделены средства на строительство первых 500 метров автострады, которая начнется у моста через реку Прут и станет первой в Молдове трассой с четырьмя полосами движения. Молдавские власти рассчитывают на финансовую поддержку Румынии и Европейского Союза, чтобы реализовать проект, так как собственный бюджет страны ограничен. Успешная реализация автострады значительно сократит время в пути между Кишиневом и Одессой, упрочив транзитные и торговые маршруты в регионе.

Параллельно обсуждается проект электрифицированной железной дороги, которая станет новаторской для Молдовы. Румыния уже продвигает аналогичный проект на участке Бухарест – Яссы, и Молдова подала заявку на продление этой линии до Кишинева и далее до Одессы. Решение о финансировании со стороны ЕС ожидается в июне 2026 года. Идея интеграции с европейской железнодорожной сетью обещает повысить мобильность и экономическую привлекательность региона.

Проект автострады Яссы – Кишинев – Одесса, впервые озвученный в 2024 году экс-министром Андреем Спину, оценивался в 3 миллиарда евро с предполагаемым сроком реализации до 10 лет. Нынешние планы подтверждают амбиции Молдовы стать важным транспортным узлом, но их успех зависит от международной поддержки.
  • Вчера, 21:43
  • DTV
  • Просмотров: 56
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Америке придумали способ замедлить слишком быстрых во ...
  • Минфин проинформировал о порядке налогообложения имущес ...
  • Изменения законодательства в сфере экономики
  • Трамп объявил 11 ноября и 8 мая в США днями Победы в дв ...
  • В ДТП на трассе Парканы - Бычок погибли два человека
  • Румыния подняла в воздух истребители из-за инцидента у ...
  • В Молдове будет новый налоговый режим для самозанятых
  • Анонс мероприятий на 9 мая
  • В Украине запретили выпас скота у границы с ЕС
  • Перинатальные инфекции – 1 место среди заболеваний ново ...

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Америке придумали способ замедлить слишком быстрых во ...
  • Минфин проинформировал о порядке налогообложения имущес ...
  • Изменения законодательства в сфере экономики
  • Трамп объявил 11 ноября и 8 мая в США днями Победы в дв ...
  • В ДТП на трассе Парканы - Бычок погибли два человека
  • Румыния подняла в воздух истребители из-за инцидента у ...
  • В Молдове будет новый налоговый режим для самозанятых
  • Анонс мероприятий на 9 мая
  • В Украине запретили выпас скота у границы с ЕС
  • Перинатальные инфекции – 1 место среди заболеваний ново ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна
    Новая Волна 89,3FM