источник изображения: edinaya-odessa.org Молдова готовится к масштабной модернизации транспортной инфраструктуры, планируя строительство высокоскоростной автострады и первой в стране электрифицированной железной дороги по маршруту Яссы – Кишинев – Одесса. Министр инфраструктуры Владимир Боля сообщил, что достигнуто соглашение о продлении будущей автострады Яссы – Кишинев до Одессы, что укрепит транспортные связи между Молдовой, Украиной и Румынией. Проект автострады находится на этапе поиска источников финансирования, а окончательное решение ожидается в феврале 2026 года, передает edinaya-odessa.org ссылаясь на TV8.
По словам министра, уже выделены средства на строительство первых 500 метров автострады, которая начнется у моста через реку Прут и станет первой в Молдове трассой с четырьмя полосами движения. Молдавские власти рассчитывают на финансовую поддержку Румынии и Европейского Союза, чтобы реализовать проект, так как собственный бюджет страны ограничен. Успешная реализация автострады значительно сократит время в пути между Кишиневом и Одессой, упрочив транзитные и торговые маршруты в регионе.
Параллельно обсуждается проект электрифицированной железной дороги, которая станет новаторской для Молдовы. Румыния уже продвигает аналогичный проект на участке Бухарест – Яссы, и Молдова подала заявку на продление этой линии до Кишинева и далее до Одессы. Решение о финансировании со стороны ЕС ожидается в июне 2026 года. Идея интеграции с европейской железнодорожной сетью обещает повысить мобильность и экономическую привлекательность региона.
Проект автострады Яссы – Кишинев – Одесса, впервые озвученный в 2024 году экс-министром Андреем Спину, оценивался в 3 миллиарда евро с предполагаемым сроком реализации до 10 лет. Нынешние планы подтверждают амбиции Молдовы стать важным транспортным узлом, но их успех зависит от международной поддержки.