Dnestr.TV

 
0

Изменен размер сбора за проезд иностранных большегрузов по приднестровским дорогам

Изменен размер сбора за проезд иностранных большегрузов по приднестровским дорогам
фото: открытые источники

В ходе заседания Правительства Первый заместитель Председателя Правительства – министр экономического развития Сергей Оболоник представил предложения по корректировке объемов одного из источников формирования Дорожного фонда. Так, размер сбора за проезд по автомобильным дорогам ПМР транспортных средств, не зарегистрированных в ПМР, перевозящих макадам, увеличен в 2025 году с 8 РУ МЗП (222 рубля) до 15 РУ МЗП (416 рублей). Данный сбор уплачивают за грузовые автомобили общей массой более 18 тонн, сообщает пресс-служба Правительства.

«Это те транспортные средства, которые негативно влияют на состояние дорожного покрытия. Безусловно, все эти средства используются для ремонта автомобильных дорог, то есть направляются в Дорожный фонд. Учитывая, что у нас серьезный дефицит бюджета Дорожного фонда предлагаем увеличить сумму сбора, что позволит ремонтировать пострадавшие дорожные участки», — обозначил позицию Правительства Александр Розенберг.

Распоряжение вступает в силу со дня, следующего за днем официального опубликования.

Как напоминает пресс-служба ГТК ПМР, в 2025 г. для исчисления суммы сбора за проезд транспортных средств общей массой более 18 тонн, не зарегистрированных в ПМР, применяется проиндексированный расчетный уровень в размере 27,771 рубля ПМР.

  • 21-05-2025, 21:29
  • DTV
  • Просмотров: 163
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Минфин проинформировал о порядке налогообложения имущес ...
  • Изменения законодательства в сфере экономики
  • Трамп объявил 11 ноября и 8 мая в США днями Победы в дв ...
  • В ДТП на трассе Парканы - Бычок погибли два человека
  • Румыния подняла в воздух истребители из-за инцидента у ...
  • В Молдове будет новый налоговый режим для самозанятых
  • Анонс мероприятий на 9 мая
  • В Украине запретили выпас скота у границы с ЕС
  • Перинатальные инфекции – 1 место среди заболеваний ново ...
  • Приднестровский ориентировщик выиграл мировой ранговый ...

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Минфин проинформировал о порядке налогообложения имущес ...
  • Изменения законодательства в сфере экономики
  • Трамп объявил 11 ноября и 8 мая в США днями Победы в дв ...
  • В ДТП на трассе Парканы - Бычок погибли два человека
  • Румыния подняла в воздух истребители из-за инцидента у ...
  • В Молдове будет новый налоговый режим для самозанятых
  • Анонс мероприятий на 9 мая
  • В Украине запретили выпас скота у границы с ЕС
  • Перинатальные инфекции – 1 место среди заболеваний ново ...
  • Приднестровский ориентировщик выиграл мировой ранговый ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна
    Новая Волна 89,3FM