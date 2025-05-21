В ходе заседания Правительства Первый заместитель Председателя Правительства – министр экономического развития Сергей Оболоник представил предложения по корректировке объемов одного из источников формирования Дорожного фонда. Так, размер сбора за проезд по автомобильным дорогам ПМР транспортных средств, не зарегистрированных в ПМР, перевозящих макадам, увеличен в 2025 году с 8 РУ МЗП (222 рубля) до 15 РУ МЗП (416 рублей). Данный сбор уплачивают за грузовые автомобили общей массой более 18 тонн, сообщает пресс-служба Правительства.
«Это те транспортные средства, которые негативно влияют на состояние дорожного покрытия. Безусловно, все эти средства используются для ремонта автомобильных дорог, то есть направляются в Дорожный фонд. Учитывая, что у нас серьезный дефицит бюджета Дорожного фонда предлагаем увеличить сумму сбора, что позволит ремонтировать пострадавшие дорожные участки», — обозначил позицию Правительства Александр Розенберг.
Распоряжение вступает в силу со дня, следующего за днем официального опубликования.
Как напоминает пресс-служба ГТК ПМР, в 2025 г. для исчисления суммы сбора за проезд транспортных средств общей массой более 18 тонн, не зарегистрированных в ПМР, применяется проиндексированный расчетный уровень в размере 27,771 рубля ПМР.