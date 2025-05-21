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До 50 миллионов кубометров вырастут в Молдове резервные запасы природного газа

До 50 миллионов кубометров вырастут в Молдове резервные запасы природного газа
фото: Ministerul Economiei și Infrastructurii Moldova

Кабмин Молдовы увеличил объем резервных запасов природного газа в стране.

Резервные запасы природного газа в Молдове будут увеличены до 50 миллионов кубометров, соответствующее решение приняло правительство страны на своем заседании в среду, пишет sputniknews.ru.

Данный объем газа эквивалентен национальному потреблению в течение как минимум 10 дней зимы, сообщили в кабмине.

Решение предусматривает добавление 2,9 миллиона кубометров к существующим запасам, а приобретение будет осуществляться компанией Energocom.

Новые резервы должны быть созданы к 1 октября 2025 года.Как заявил министр энергетики РМ Дорин Джунгиету, они будут использоваться только при возникновении чрезвычайных ситуаций в газовом секторе.

В информационной записке к документу отмечается, что данная мера направлена ​​на снижение воздействия возможных чрезвычайных ситуаций на национальную экономику. Сейчас Молдова практически полностью зависит от импорта газа и производит только 20% электроэнергии, потребляемой ежегодно внутри страны.
  • 21-05-2025, 21:34
  • DTV
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