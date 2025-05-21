фото: Ministerul Economiei și Infrastructurii Moldova
Кабмин Молдовы увеличил объем резервных запасов природного газа в стране.
Резервные запасы природного газа в Молдове будут увеличены до 50 миллионов кубометров, соответствующее решение приняло правительство страны на своем заседании в среду, пишет sputniknews.ru.
Данный объем газа эквивалентен национальному потреблению в течение как минимум 10 дней зимы, сообщили в кабмине.
Решение предусматривает добавление 2,9 миллиона кубометров к существующим запасам, а приобретение будет осуществляться компанией Energocom.
Новые резервы должны быть созданы к 1 октября 2025 года.Как заявил министр энергетики РМ Дорин Джунгиету, они будут использоваться только при возникновении чрезвычайных ситуаций в газовом секторе.
В информационной записке к документу отмечается, что данная мера направлена на снижение воздействия возможных чрезвычайных ситуаций на национальную экономику. Сейчас Молдова практически полностью зависит от импорта газа и производит только 20% электроэнергии, потребляемой ежегодно внутри страны.