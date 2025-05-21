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В Приднестровье наблюдается рост заболеваемости ОРЗ и ОРВИ

В Приднестровье наблюдается рост заболеваемости ОРЗ и ОРВИ
источник фото: semeistvo.by

Эпидемиологическая ситуация острыми инфекциями верхних дыхательных путей (ОИВДП) оценивается как неустойчиво благополучная, сообщили пресс-службе Минздрава в Республиканском центре гигиены и эпидемиологии.

Как сообщается на майте Минздрава республики, за прошедшую неделю, с 12 по 18 мая, зарегистрировано 1632 случая заболеваний в республике, на предыдущей неделе – 1553. Госпитализировано 87 человек (ранее – 110).

Показатель заболеваемости ОИВДП составил 356,5 на 100 тыс. населения, что на 5,1% выше предыдущей недели и на 18,4% выше аналогичного периода 2024 года.

Отмечается рост заболеваемости по всем районам, кроме Рыбницкого и Тирасполя.

По дозорному эпидемиологическому надзору за ОИВДП, вирус гриппа за неделю не выявлен.
  • 21-05-2025, 21:39
  • DTV
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