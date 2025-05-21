Dnestr.TV

 
0

ЕС продлевает на два года Миссию партнерства в Республике Молдова

ЕС продлевает на два года Миссию партнерства в Республике Молдова
источник фото: stisc.gov.md

Совет Европейского союза принял решение о продлении мандата Миссии партнерства ЕС в Молдове (EUPM) еще на два года, до 31 мая 2027 года. Бюджет, выделенный на этот период, составляет около 20 миллионов евро, сообщает IPN.

В пресс-релизе Европейского совета говорится, что решение принято по итогам стратегической оценки миссии, оно также предусматривает продление мандата EUPM с уделением большего внимания предоставлению стратегических консультаций молдавским властям в сфере безопасности.

„Благодаря этой миссии мы помогли Молдове укрепить ее кибербезопасность и защиту от гибридных угроз. Поддержка ЕС более сильной и устойчивой Молдовы — это инвестиции в нашу общую безопасность и в европейский курс Молдовы”, — заявила Кайя Каллас, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

EUPM Moldova была запущена в апреле 2023 года с целью оказания помощи властям в укреплении потенциала управления кризисами, противодействия гибридным угрозам и внешним информационным манипуляциям. Миссия оказывает стратегическую поддержку в разработке политики и стратегии, а также в определении организационных, учебных и технических потребностей соответствующих структур.

Главой миссии является Космин Динеску, а командующим гражданскими операциями — Стефано Томат, генеральный директор Европейской службы внешних связей. EUPM Moldova объединяет международный персонал из 12 государств-членов ЕС.
  • 21-05-2025, 21:46
  • DTV
  • Просмотров: 162
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Минфин проинформировал о порядке налогообложения имущес ...
  • Изменения законодательства в сфере экономики
  • Трамп объявил 11 ноября и 8 мая в США днями Победы в дв ...
  • В ДТП на трассе Парканы - Бычок погибли два человека
  • Румыния подняла в воздух истребители из-за инцидента у ...
  • В Молдове будет новый налоговый режим для самозанятых
  • Анонс мероприятий на 9 мая
  • В Украине запретили выпас скота у границы с ЕС
  • Перинатальные инфекции – 1 место среди заболеваний ново ...
  • Приднестровский ориентировщик выиграл мировой ранговый ...

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Минфин проинформировал о порядке налогообложения имущес ...
  • Изменения законодательства в сфере экономики
  • Трамп объявил 11 ноября и 8 мая в США днями Победы в дв ...
  • В ДТП на трассе Парканы - Бычок погибли два человека
  • Румыния подняла в воздух истребители из-за инцидента у ...
  • В Молдове будет новый налоговый режим для самозанятых
  • Анонс мероприятий на 9 мая
  • В Украине запретили выпас скота у границы с ЕС
  • Перинатальные инфекции – 1 место среди заболеваний ново ...
  • Приднестровский ориентировщик выиграл мировой ранговый ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна
    Новая Волна 89,3FM