Совет Европейского союза принял решение о продлении мандата Миссии партнерства ЕС в Молдове (EUPM) еще на два года, до 31 мая 2027 года. Бюджет, выделенный на этот период, составляет около 20 миллионов евро, сообщает IPN.
В пресс-релизе Европейского совета говорится, что решение принято по итогам стратегической оценки миссии, оно также предусматривает продление мандата EUPM с уделением большего внимания предоставлению стратегических консультаций молдавским властям в сфере безопасности.
„Благодаря этой миссии мы помогли Молдове укрепить ее кибербезопасность и защиту от гибридных угроз. Поддержка ЕС более сильной и устойчивой Молдовы — это инвестиции в нашу общую безопасность и в европейский курс Молдовы”, — заявила Кайя Каллас, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.
EUPM Moldova была запущена в апреле 2023 года с целью оказания помощи властям в укреплении потенциала управления кризисами, противодействия гибридным угрозам и внешним информационным манипуляциям. Миссия оказывает стратегическую поддержку в разработке политики и стратегии, а также в определении организационных, учебных и технических потребностей соответствующих структур.
Главой миссии является Космин Динеску, а командующим гражданскими операциями — Стефано Томат, генеральный директор Европейской службы внешних связей. EUPM Moldova объединяет международный персонал из 12 государств-членов ЕС.