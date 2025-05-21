Государство на протяжении последних лет последовательно реализует политику цифровой трансформации, направленную на упрощение процедур взаимодействия граждан и бизнеса с органами власти. В центре внимания – повышение удобства, доступности и прозрачности государственных сервисов. Одним из ключевых направлений этой работы остается развитие Портала государственных услуг – цифровой платформы, объединяющей широкий спектр востребованных услуг и обеспечивающей возможность их получения в дистанционном формате, сообщает пресс-служба Правительства республики.
«Этот электронный ресурс стал важнейшим инструментом взаимодействия госорганов и населения. Востребованность его неоспорима. Только за 2024 год посредством Портала приднестровцами заказано свыше 15 тыс. услуг. В сравнении с 2023 годом данный показатель увеличился на 6%. Годом ранее также отмечалась динамика роста. Мы продолжаем совершенствовать его работу для удобства пользователей», – отметил Глава Правительства Александр Розенберг.
Очередным шагом в этом направлении стало утверждение высшим органом исполнительной власти порядка доставки результатов государственных услуг. Документ предусматривает возможность их получения посредством почтового отправления – без необходимости личного визита в определенное ведомство. Таким образом, гражданин или юридическое лицо, оформив запрос через Портал государственных услуг, сможет сразу при подаче заявления выбрать дополнительную опцию – доставку готового документа по указанному адресу. Это особенно удобно для людей старшего возраста, граждан с ограниченной подвижностью, жителей отдаленных населенных пунктов и других.
Доставку документов будет осуществлять государственное унитарное предприятие «Почта Приднестровья». Предварительная стоимость услуги около 15 рублей, независимо от категории доставки. В последующем, при дополнении перечня, возможно, стоимость будет пересмотрена. Оплата производится пользователем напрямую через Портал при оформлении соответствующего заказа. Заказ возможен как на домашний, так и на юридический адрес – если результатом услуги пользуется организация.
Порядок, предусмотренный постановлением, охватывает все этапы процесса: от заключения соглашений между ведомствами и почтовой службой до сроков пересылки и условий хранения невостребованных документов. Особо оговорена возможность выбора доставки с вручением лично адресату. Для этого необходимо предъявление документа, удостоверяющего личность, при получении отправления.
На первом этапе услуга будет доступна для таких документов, как архивные выписки и копии записей актов гражданского состояния – о рождении, заключении или расторжении брака, установлении отцовства, перемене фамилии, а также о смерти. Перечень может быть расширен в будущем по мере адаптации информационных систем и доработки регламентов предоставления соответствующих услуг.
Ожидается, что нововведение существенно сократит количество личных обращений в учреждения, упростит процесс получения документов и повысит удовлетворенность граждан качеством оказания государственных услуг. По поручению Правительства, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций реализует необходимый функционал на Портале госуслуг до 1 июля 2025 года.