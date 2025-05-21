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С начала акции «Пристегнись сам – пристегни ребёнка!» зафиксировано более 200 нарушений ПДД

С начала акции «Пристегнись сам – пристегни ребёнка!» зафиксировано более 200 нарушений ПДД
фото: пресс-центр МВД ПМР

В рамках профилактической операции за первый день, 19 мая, сотрудниками ГАИ было выявлено 209 нарушений правил дорожного движения.

Как сообщает пресс-центр МВД ПМР, наиболее частые из них:
– нарушения требований о применении ремней безопасности – 26 случаев;
– нарушения ПДД пешеходами – 12;
– нарушения правил перевозки пассажиров – 7 фактов;
– управление транспортом водителями без удостоверения – 4.

Мероприятия продлятся по всей республике до пятницы. Их цель – подчеркнуть, что безопасность на дороге начинается с личной ответственности каждого участника дорожного движения.

Госавтоинспекция призывает: всегда пристёгивайтесь, даже если поездка короткая. Детей перевозите только в специальных удерживающих устройствах, соответствующих их возрасту и росту. Соблюдайте ПДД!
  • 21-05-2025, 21:59
  • DTV
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