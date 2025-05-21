В рамках профилактической операции за первый день, 19 мая, сотрудниками ГАИ было выявлено 209 нарушений правил дорожного движения.
Как сообщает пресс-центр МВД ПМР, наиболее частые из них: – нарушения требований о применении ремней безопасности – 26 случаев; – нарушения ПДД пешеходами – 12; – нарушения правил перевозки пассажиров – 7 фактов; – управление транспортом водителями без удостоверения – 4.
Мероприятия продлятся по всей республике до пятницы. Их цель – подчеркнуть, что безопасность на дороге начинается с личной ответственности каждого участника дорожного движения.
Госавтоинспекция призывает: всегда пристёгивайтесь, даже если поездка короткая. Детей перевозите только в специальных удерживающих устройствах, соответствующих их возрасту и росту. Соблюдайте ПДД!