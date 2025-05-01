Последний звонок, извещающий об окончании учебного года, в подавляющем большинстве учебных учреждений прозвучит 24 мая. Сотрудники милиции будут обеспечивать охрану общественного порядка и безопасности во время торжественных линеек, передает пресс-центр МВД ПМР.
Правоохранители из столичного УВД будут нести службу вблизи школ Тирасполя, Терновки, Ближнего Хутора и Суклеи. Кроме того, патрули Госавтоинспекции будут приближены к тем учебным заведениям, которые расположены у оживлённых дорог.
Вплоть до позднего вечера в городе, в Екатерининском парке и скверах, будут следить за порядком пешие патрули.
Сотрудники милиции напоминают, что детское время для тех, кому нет 16 лет, истекает в 23 часа. Этим юношам и девушкам запрещено появляться в общественных местах без сопровождения родителей или лиц, их заменяющих, с 23:00 до 7:00.
В случае нарушения требования статьи 6.18 КоАП ПМР, ответственность и наказание в виде административного штрафа понесут не только родители или лица, их заменяющие, но и предприниматели, руководители организаций, которые допустили пребывание безнадзорных подростков в ночное время на своей территории.
Не стоит забывать, что запрещена реализация алкогольной, спирто- и никотинсодержащей продукции и табачных изделий молодым людям, не достигшим 18 лет. За это тоже предусмотрена админответственность.
Штраф заплатят те родители или лица, их заменяющие, чьи подростки будут потреблять табак, табачные изделия, никотинсодержащую продукцию (вне зависимости от места потребления).