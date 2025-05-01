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За публичную демонстрацию преступления могут ввести более жесткое наказание

За публичную демонстрацию преступления могут ввести более жесткое наказание
фото: pixabay.com/источник:kuzbass.aif.ru

В социальных сетях все чаще можно увидеть кадры насилия и жестокости, в основном, подростков. На показ выставляются избиение и издевательство над человеком или животным. По сути, такие преступления совершаются ради большого количества просмотров в интернете, и в целом такие видео деморализуют современное общество. Нередко кадры с унижением человека, выставленные для общего обозрения, доводят его до самоубийства. Пресечь такую интернет-травлю и защитить честь и достоинство личности призвали депутаты Верховного Совета. Галина Антюфеева, Олег Петрик и Валерий Бабчинецкий инициировали законопроекты о внесении изменений в 4 закона. Идея авторов была поддержана на заседании Комитета по законодательству, защите прав и свобод граждан, передает пресс-служба Верховного Совета республики.

«Мировая статистика показывает, что в настоящее время количество преступлений, которые совершены с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, превышает четверть от общего числа зарегистрированных. В условиях глобализации информационных потоков, развития способов информационного воздействия на человека данная законодательная инициатива является актуальной и своевременной», – отметила Галина Антюфеева.

В Уголовном кодексе предлагается публичную демонстрацию умышленного преступления, в том числе в СМИ и в интернете, отнести к обстоятельствам, отягчающим наказание за такое умышленное преступление. В качестве квалифицирующего признака публичность будет относиться ко многим преступлениям: убийство, доведение до самоубийства, причинение вреда здоровью, угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью и др. Иными словами, если, например, избиение снято на видео, которое после выложили в интернет, то тому, кто наносил побои, будет грозить более жесткое наказание.

В Кодексе об административных правонарушениях предлагается прописать ответственность за незаконное распространение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в интернете, фото и видео, содержащие:

– противоправные деяния, совершенные с жестокостью;

– последствия таких деяний;

– призывы к преступлению из корыстных, хулиганских побуждений, а равно по мотивам расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы.

За распространение таких фото и видео предложен штраф с конфискацией предмета административного правонарушения (например, телефон или другое записывающее устройство):

– для граждан в размере от 200 до 250 РУ МЗП (3 680 – 4 600 руб.);

– для должностных лиц – от 250 до 300 РУ МЗП (4 600 – 5 520 руб.);

– для юридических лиц – от 350 до 450 РУ МЗП (6 440 – 8 280 руб.).

Исключение: согласно законопроекту, наказание не распространяется на произведения науки, литературы, искусства, имеющие историческую художественную или культурную ценность, материалы зарегистрированных средств массовой информации, а также на фото- и видеоматериалы, предназначенные для использования в научных или медицинских целях, либо изучение которых предусматривается государственными образовательными стандартами и образовательными программами.

Закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» предложено так же дополнить. По мнению депутатов, к запрещенной для распространения среди детей информации необходимо отнести информацию, которая:

– оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность;

– выражает явное неуважение к обществу;

– содержит действия с признаками противоправных, в том числе насильственных;

– распространяется из хулиганских, корыстных или иных низменных побуждений.

В пояснении к законопроекту авторы отмечают, что бесконтрольное распространение подобной информации способно нанести огромный вред нормальному развитию детей.

«Социальная значимость формирования здорового и развитого подрастающего поколения настолько велика, что должна находиться под охраной закона», – говорится в пояснении к законопроекту.

Доступ к подобной информации необходимо ограничить, считают депутаты. Для этого предлагается в профильный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» добавить норму об ограничении доступа к информационным ресурсам, распространяющим информацию, оскорбляющую человеческое достоинство и общественную нравственность, выражающую явное неуважение к обществу, содержащую изображение действий с признаками противоправных, в том числе насильственных, и распространяемой из хулиганских, корыстных или иных низменных побуждений.

В России уже действуют подобные меры борьбы с распространителями жестокости в интернете. В июле 2024 года Госдума приняла законопроекты, которые признают отягчающим обстоятельством совершение умышленного преступления с публичной демонстрацией в социальных сетях. На уровне закона запрещены треш-стримы и введены штрафы за незаконное распространение в интернете фото- и видеоматериалов с демонстрацией жестокости и за призывы к их совершению.

Недавно в Приднестровье в сети распространилось видео, специально снятое на телефон, как подростки избивают пенсионеров, в мае прошлого года появилось видео избиения семиклассника, а в октябре 2024-го была нашумевшая история про избиение школьного сторожа. И это только те случаи, которые получили широкую огласку, в том числе в СМИ.

Депутатские законопроекты о защите чести и достоинства личности Верховный Совет рассмотрит в первом чтении в ближайшее время.
  • Вчера, 11:51
  • DTV
  • Просмотров: 105
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