В отношении Будапешта хотят применить статью 7 Договора о ЕС, которая позволяет ограничить право голоса страны-члена в случае серьезного риска нарушения ценностей ЕС. Этот вопрос будет обсуждаться 27 мая
Совет ЕС по общим вопросам 27 мая обсудит возможность лишить Венгрию права голоса в Евросоюзе, следует из повестки, пишет rbc.ru.
В отношении страны хотят применить статью 7 Договора о ЕС. Она позволяет ограничить право голоса государства-члена в случае серьезного риска нарушения ценностей Евросоюза, включая демократию, верховенство права и защиту прав человека.
В апреле отозвать у Будапешта право голоса предлагал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. Он убежден, что венгерский премьер Виктор Орбан, блокируя решения ЕС, ведет к расколу и ставит под угрозу безопасность всего блока. «У нас есть такая возможность [лишить права голоса], и я считаю, что она становится все ближе и ближе», — говорил Цахкна.
Politico писало, что по меньшей мере шесть стран ЕС, в том числе Чехия и Бельгия, выступают за перенос санкций в область национального законодательства. Они рассчитывают, что это позволит помешать Венгрии накладывать вето на продление санкций против России.
Брюссель допускает введение контроля над движением капитала и торговых пошлин против Москвы, которые не смог бы заблокировать Будапешт, сообщала, в свою очередь, Financial Times. «Обходные пути» потребуют одобрения лишь большинства стран ЕС, а не всех, как в случае с продлением санкций, поясняла газета.
Глава венгерского МИДа Петер Сийярто убежден, что у Венгрии нет никаких обязательств перед Украиной. Долгом Будапешта он считает сохранение нейтралитета в конфликте Москвы и Киева.
После начала военных действий на Украине ЕС ввел 16 пакетов санкций против России. Венгерский премьер Виктор Орбан не раз обещал воспользоваться правом вето и заблокировать меры в отношении нефти, газа и ядерной энергетики, напоминает газета. Зимой Венгрия высказывалась против продления антироссийских санкций, но потом все же согласилась, получив от ЕС гарантии энергобезопасности. При этом Будапешт заявил, что часть из них была нарушена.