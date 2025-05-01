Рабочие группы при Объединённой контрольной комиссии возобновили свою работу. Они не собирались 3 года, и вот сейчас их деятельность была разблокирована, передает novostipmr.com.
В частности, на прошлой неделе прошло заседание рабочей группы по постам.
«В рамках поручений, которые были даны Объединённым военным командованием членам этих рабочих групп, они ещё раз подтвердили готовность функционировать именно по постам в Зоне безопасности для фиксации этих постов, определения зоны их влияния и работы, обозначения их в рамках какого-то списочного состава, чтобы мы могли учитывать это в рамках непосредственно тех объектов, которые контролируют военные наблюдатели, ОВК и ОКК», – прокомментировал журналистам сопредседатель Объединённой контрольной комиссии от Приднестровья Олег Беляков.
К выполнению своих задач приступила и рабочая группа по правоохранительным органам. Это тоже важно, потому что позволит сдвинуть с мёртвой точки взаимодействие приднестровской милиции и молдавской полиции в Зоне безопасности.
Несколькими днями ранее Президент ПМР Вадим Красносельский подчёркивал, что эту деятельность нельзя политизировать. Напомнив о договоренностях 1999 года и о выходе из них молдавской стороны, он подчеркнул, что Приднестровье, как и прежде, готово к сотрудничеству.
«Есть намерение разработать положение о деятельности правоохранительных органов в Зоне безопасности по взаимодействию соответствующих правоохранительных органов Республики Молдова и Приднестровья в рамках борьбы с преступностью, охраны общественного порядка и в этой части отработать какие-то определённые принципы этого взаимодействия. Такое намерение было высказано в рамках ОКК», – отметил по этому поводу Олег Беляков.
Представитель Миссии ОБСЕ в Молдове Изабелла Хартманн, принимающая участие в работе ОКК, приветствовала разблокирование деятельности рабочих групп.
Всего на заседании было рассмотрено сразу четыре доклада Объединённого военного командования о ситуации в Зоне безопасности. Ситуация остаётся управляемой и контролируемой.
Кроме того, в качестве наблюдателя в ОКК от Украины был утверждён военный атташе в Республике Молдова. Он приступил к исполнению своих служебных обязанностей с 22 мая.