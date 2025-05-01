Dnestr.TV

 
0

Рабочие группы по правоохранительным органам при ОКК снова функционируют

Рабочие группы по правоохранительным органам при ОКК снова функционируют
фото: pridnestrovie-daily.net

Рабочие группы при Объединённой контрольной комиссии возобновили свою работу. Они не собирались 3 года, и вот сейчас их деятельность была разблокирована, передает novostipmr.com.

В частности, на прошлой неделе прошло заседание рабочей группы по постам.

«В рамках поручений, которые были даны Объединённым военным командованием членам этих рабочих групп, они ещё раз подтвердили готовность функционировать именно по постам в Зоне безопасности для фиксации этих постов, определения зоны их влияния и работы, обозначения их в рамках какого-то списочного состава, чтобы мы могли учитывать это в рамках непосредственно тех объектов, которые контролируют военные наблюдатели, ОВК и ОКК», – прокомментировал журналистам сопредседатель Объединённой контрольной комиссии от Приднестровья Олег Беляков.

К выполнению своих задач приступила и рабочая группа по правоохранительным органам. Это тоже важно, потому что позволит сдвинуть с мёртвой точки взаимодействие приднестровской милиции и молдавской полиции в Зоне безопасности.

Несколькими днями ранее Президент ПМР Вадим Красносельский подчёркивал, что эту деятельность нельзя политизировать. Напомнив о договоренностях 1999 года и о выходе из них молдавской стороны, он подчеркнул, что Приднестровье, как и прежде, готово к сотрудничеству.

«Есть намерение разработать положение о деятельности правоохранительных органов в Зоне безопасности по взаимодействию соответствующих правоохранительных органов Республики Молдова и Приднестровья в рамках борьбы с преступностью, охраны общественного порядка и в этой части отработать какие-то определённые принципы этого взаимодействия. Такое намерение было высказано в рамках ОКК», – отметил по этому поводу Олег Беляков.

Представитель Миссии ОБСЕ в Молдове ​​Изабелла Хартманн, принимающая участие в работе ОКК, приветствовала разблокирование деятельности рабочих групп.

Всего на заседании было рассмотрено сразу четыре доклада Объединённого военного командования о ситуации в Зоне безопасности. Ситуация остаётся управляемой и контролируемой.

Кроме того, в качестве наблюдателя в ОКК от Украины был утверждён военный атташе в Республике Молдова. Он приступил к исполнению своих служебных обязанностей с 22 мая.
  • Вчера, 11:56
  • DTV
  • Просмотров: 103
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Минфин проинформировал о порядке налогообложения имущес ...
  • Изменения законодательства в сфере экономики
  • Трамп объявил 11 ноября и 8 мая в США днями Победы в дв ...
  • В ДТП на трассе Парканы - Бычок погибли два человека
  • Румыния подняла в воздух истребители из-за инцидента у ...
  • В Молдове будет новый налоговый режим для самозанятых
  • Анонс мероприятий на 9 мая
  • В Украине запретили выпас скота у границы с ЕС
  • Перинатальные инфекции – 1 место среди заболеваний ново ...
  • Приднестровский ориентировщик выиграл мировой ранговый ...

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Минфин проинформировал о порядке налогообложения имущес ...
  • Изменения законодательства в сфере экономики
  • Трамп объявил 11 ноября и 8 мая в США днями Победы в дв ...
  • В ДТП на трассе Парканы - Бычок погибли два человека
  • Румыния подняла в воздух истребители из-за инцидента у ...
  • В Молдове будет новый налоговый режим для самозанятых
  • Анонс мероприятий на 9 мая
  • В Украине запретили выпас скота у границы с ЕС
  • Перинатальные инфекции – 1 место среди заболеваний ново ...
  • Приднестровский ориентировщик выиграл мировой ранговый ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна
    Новая Волна 89,3FM