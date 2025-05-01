Dnestr.TV

 
0

В Украине до конца года откроется 180 подземных школ

В Украине до конца года откроется 180 подземных школ
Фото: Игорь Терехов/Telegram(Подземная школа в Харькове)

Подземные школы (противорадиационные укрытия) строятся исключительно на прифронтовых территориях Украины.

В Украине функционирует 15 подземных школ в прифронтовых регионах. До конца года планируется ввести в эксплуатацию еще 180. Об этом сообщила заместительница министра образования и науки Надежда Кузьмичова в эфире телемарафона в пятницу, 23 мая, пишет korrespondent.net.
Відео дня
Play Video

"Мы в Украине имеем более 13 тысяч школ, это если говорить о всей стране. Около 80% школ обеспечены различными сооружениями гражданской защиты или самыми простыми укрытиями", - сказала она.

В остальные 20% входят школы в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Черниговской и Сумской областях, где самые простые укрытия не гарантируют безопасность, и нужно строить противорадиационные укрытия.

По словам Кузьмичовой, подземные школы (противорадиационные укрытия) строятся исключительно на прифронтовых территориях.

"Если говорить о количестве уже построенных, то их 15. В частности, восемь - это Запорожская область", - сказала заместительница министра.

В строительстве находится еще около двухсот, и в планах до конца года ввести в эксплуатацию порядка 180 объектов.
  • Вчера, 11:57
  • DTV
  • Просмотров: 135
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Минфин проинформировал о порядке налогообложения имущес ...
  • Изменения законодательства в сфере экономики
  • Трамп объявил 11 ноября и 8 мая в США днями Победы в дв ...
  • В ДТП на трассе Парканы - Бычок погибли два человека
  • Румыния подняла в воздух истребители из-за инцидента у ...
  • В Молдове будет новый налоговый режим для самозанятых
  • Анонс мероприятий на 9 мая
  • В Украине запретили выпас скота у границы с ЕС
  • Перинатальные инфекции – 1 место среди заболеваний ново ...
  • Приднестровский ориентировщик выиграл мировой ранговый ...

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Минфин проинформировал о порядке налогообложения имущес ...
  • Изменения законодательства в сфере экономики
  • Трамп объявил 11 ноября и 8 мая в США днями Победы в дв ...
  • В ДТП на трассе Парканы - Бычок погибли два человека
  • Румыния подняла в воздух истребители из-за инцидента у ...
  • В Молдове будет новый налоговый режим для самозанятых
  • Анонс мероприятий на 9 мая
  • В Украине запретили выпас скота у границы с ЕС
  • Перинатальные инфекции – 1 место среди заболеваний ново ...
  • Приднестровский ориентировщик выиграл мировой ранговый ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна
    Новая Волна 89,3FM