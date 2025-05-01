Кишиневский международный аэропорт значительно расширил свою маршрутную сеть, добавив за 2024-2025 годы 27 новых направлений, из которых 23 ведут в страны Европейского Союза. Это крупнейшее расширение географии полетов за последние годы, которое открывает новые возможности для путешествий, бизнеса и туризма. Об этом сообщает bloknot-moldova.ru ссылаясь на IPN со ссылкой на Орган гражданской авиации Молдовы.
Среди новых европейских маршрутов - популярные туристические и деловые центры: Аликанте, Дортмунд, Катовице, Ларнака, Ницца, Салоники, Бремен, Мемминген, Парма, Турин и Рига. За пределами ЕС добавлены рейсы в Абу-Даби (ОАЭ), Стамбул (Турция), Манчестер (Великобритания) и Марса-Алам (Египет). Эти направления охватывают как пляжные курорты, так и крупные экономические хабы, что делает путешествия из Кишинёва более разнообразными.
Теперь вы можете улететь в Ниццу, чтобы насладиться Лазурным берегом, или в Абу-Даби, чтобы посетить мечеть шейха Зайда, без сложных пересадок. В 2024 году количество пассажиров в аэропорту Кишинева выросло на 15% по сравнению с 2023-м, и новые рейсы, вероятно, усилят этот рост.
Почему это важно для Молдовы?
1. Повышение мобильности: Новые рейсы упрощают поездки для граждан Молдовы, особенно в страны ЕС, что соответствует курсу на евроинтеграцию. Это также поддерживает безвизовый режим с ЕС, действующий с 2014 года.
2. Туризм и экономика: Расширение маршрутной сети привлекает туристов в Молдову, особенно в винные регионы, такие как Милештий Мичь или Крикова. По данным Органа гражданской авиации, в 2024 году турпоток в Молдову вырос на 12%, и новые рейсы усилят эту тенденцию
3. Бизнес и инвестиции: Прямые рейсы в города, такие как Турин или Абу-Даби, облегчают деловые связи. Например, ОАЭ - крупный инвестор в регион, и прямое авиасообщение может привлечь больше проектов
4. Евроинтеграция: Как отметили в Органе гражданской авиации, новые маршруты “приближают Молдову к европейскому пространству”, укрепляя ее позиции в международном сообществе.