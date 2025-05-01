Ситуация с поставками газа в Приднестровье остается стабильно напряжённой. Россия делает всё для того, чтобы их обеспечить, но чётких гарантий в этой сфере, к сожалению, нет. Об этом Президент ПМР Вадим Красносельский рассказал в интервью российскому информационному агентству «Новости», пишет novostipmr.com.
«Ещё раз говорю о том, что Александр Валентинович Новак (заместитель председателя правительства РФ - прим ред.), мы постоянно с ним работаем в этом направлении энергетическом, всё делает для того, чтобы Приднестровье было с газом», - отметил глава государства.
Вадим Красносельский добавил, что власти Молдовы не препятствуют поставкам газа в Приднестровье.
«Я говорю, как оно есть на самом деле: не препятствуют, - подчеркнул Президент ПМР. - Понимают, что здесь проживают люди, и они должны пользоваться благами цивилизации. Это хороший шаг навстречу. Я его воспринимаю очень позитивно. Это говорит, опять же, об элементе мирного сосуществования».
Напомним, что в январе этого года поставки газа в Приднестровье были прерваны из-за прекращения транзита газа через территорию Украины и неурегулированных финансовых отношений ПАО «Газпром» и АО «Молдовагаз». В результате в республике была прекращена подача тепла и горячей воды в многоквартирные дома, газа в села и частный сектор городов, вводились многочасовые веерные отключения электроэнергии. С 1 февраля поставки были возобновлены за счет закупок газа на европейских рынках, сначала за счет гранта, предоставленного Евросоюзом, а затем за счет кредита, выделенного Российской Федерацией.