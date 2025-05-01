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В РФ с 1 июня повысят соцвыплаты пенсионерам после 80 лет и инвалидам I группы

В РФ с 1 июня повысят соцвыплаты пенсионерам после 80 лет и инвалидам I группы
фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Член комитета СФ по социальной политике Наталья Косихина подчеркнула, что индексация происходит автоматически, обращаться за ней не нужно

Пенсионеры, достигшие 80 лет, инвалиды I группы и ряд других категорий граждан с 1 июня получат измененные соцвыплаты. Об этом ТАСС сообщила член комитета СФ по социальной политике Наталья Косихина.

"С 1 июня в России вступает в силу ряд изменений, связанных с повышением социальных выплат. Они коснутся пенсионеров, достигших 80 лет, инвалидов I группы и других категорий граждан. С первого дня лета те, кому исполняется 80 лет, получат увеличение фиксированной выплаты на 100%. Прибавка к пенсии составит 8 907,70 рубля. Также прибавку получат лица с ограниченными возможностями, которым в мае будет установлена I группа инвалидности", - сообщила Косихина.

Особая категория - пенсионеры, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи, за каждого такого человека выплачивается дополнительная сумма - 2 969,23 рубля, отметила она.

"Хочу подчеркнуть, что индексация происходит автоматически, обращаться за ней не нужно. Однако если все необходимые критерии для получения надбавки у человека есть, но она на счет не поступает, тогда нужно обратиться в Соцфонд. Также ожидается, что в июне вступят поправки, согласно которым Росфинмониторинг получит полномочия блокировать подозрительные операции граждан на срок до 10 дней без необходимости получения судебного разрешения", - рассказала сенатор.

Данная мера направлена на борьбу с гражданами, с помощью карт которых обналичиваются деньги или производятся переводы похищенных средств, подчеркнула сенатор.
  • Вчера, 11:14
  • DTV
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