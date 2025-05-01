Республиканской общественной организации «Союз Память» исполнилось 30 лет. С этим значимым событием общественников поздравил первый заместитель Руководителя Аппарата Правительства Алексей Цуркан, а также представители органов исполнительной власти и управления, парламентарии, коллеги и соратники, передает пресс-служба Парламента ПМР. Торжественное собрание, посвященное празднованию юбилея организации, открыла Тамара Горбачева, которая на протяжении многих лет возглавляет «Союз Память».
Общественная организация «Союз «Память» была основана 22 мая 1992 года. Ее отделения были расположены во всех городах и районах республики. Позже, в 1995 году, зарегистрировали республиканскую организацию, которая объединила все филиалы. На протяжении трех десятилетий общественники поддерживают тех, кто потерял родных и близких, отдавших свою жизнь за свободу и независимость Приднестровья. Их миссия – всесторонняя помощь семьям погибших защитников. Для ее успешной реализации выстроено тесное взаимодействие с органами государственной власти. Открытый диалог с Правительством позволяет оперативно и своевременно оказывать юридическую, медицинскую и социальную помощь, содействовать в разрешении вопросов, связанных с обучением детей членов организации, трудоустройством и иными важными направлениями.
Говоря о периоде, когда формировался костяк Союза, председатель организации вспоминала как приходилось работать со списками погибших. Самое страшное испытание – увидеть в них фамилию своего родного человека. Тамара Горбачева потеряла во время боевых действий 1992 года сына, он погиб защищая Бендеры. Кто-то из членов Союза потерял мужа, отца, брата. Это были мужчины разных возрастов, национальностей, профессий или совсем юные выпускники школ, но всех объединяет одна черта – любовь к своей земле. Они мужественно шли в бой, воюя не за территорию, а за право быть собой, говорить на родном языке, быть свободными от националистической идеологии. В память о тех, кто пал в бою, молча склонили головы все участники мероприятия.
Вклад «Союза Память» в защиту интересов республики и приднестровцев, в патриотическое воспитание молодёжи подчеркнул Глава государства в своем приветственном адресе, который озвучил Алексей Цуркан.
«Хочется отметить душевную теплоту, с которой вы относитесь к ветеранам и семьям погибших. Вы те, кто поднимает и несет знамя благодарной памяти, создает пространство для диалога поколений, укрепляет духовные основы приднестровского общества», — говорится в официальном поздравлении Президента.
В свою очередь первый заместитель Руководителя Аппарата Правительства Алексей Цуркан выразил признательность общественникам за то, что на протяжении десятилетий они сохраняют память о подвиге приднестровцев, защитивших родную землю.
«Вы делаете по-настоящему государственное дело – воспитываете у молодежи гордость за свою страну, прививаете уважение к нашей истории и передаете память подрастающему поколению», — добавил он.
За активную общественную деятельность и многолетний добросовестный труд Указом Президента Тамара Горбачева и ее заместитель Валентина Толстенко награждены орденом Почета. Заслуженные награды им вручил Алексей Цуркан. Также государственных наград удостоены активисты «Союза Память».
Почетный гость – первый Президент Приднестровья Игорь Смирнов акцентировал внимание в своем выступлении на подвиге приднестровских женщин, которые действовали решительно, слаженно, обеспечивая надежный тыл нашим бойцам, прорыв информационной блокады и участвуя в организации политических акций протеста.
По стопам отцов и дедов пошли молодые приднестровцы, продолжая лучшие традиции воинского братства. Воспитанники Суворовского военного училища также стали гостями и участниками торжественного собрания, которое продолжили выступления творческих коллективов столицы.