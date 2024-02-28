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В Молдове с 24 мая 2025 года вступает в силу новый регламент о пиве и напитках на его основе

В Молдове с 24 мая 2025 года вступает в силу новый регламент о пиве и напитках на его основе
источник фото: pivnoe-delo.info

С 24 мая 2025 года в Республике Молдова вступит в силу новый регламент, устанавливающий требования к производству и реализации пива и напитков на его основе. Об этом сообщило Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов РМ (ANSA), которое предупреждает экономических операторов в этой области о новых правовых обязательствах, передает moldpres.md.

Согласно постановлению молдавского правительства, утверждающему регламент, качество данной продукции должно быть подтверждено либо сертификатом соответствия, выданным органом по сертификации, либо декларацией о соответствии, принимаемой изготовителем под его ответственность.

К декларации о соответствии должен прилагаться отчет об анализе, выданный аккредитованной или сертифицированной лабораторией, подтверждающий качество и безопасность продукции.

«Оператор пищевой промышленности имеет право продавать пиво и напитки на его основе, имея в качестве правового основания Сертификат соответствия или Декларацию о соответствии, под свою ответственность», — пояснили в ANSA.

Агентство призывает производителей и торговцев соблюдать новые положения для обеспечения безопасности пищевых продуктов и соответствия стандартам качества на рынке. Постановление является частью усилий властей по приведению национального законодательства в соответствие с европейскими нормами и защите потребителей.
  • Вчера, 11:26
  • DTV
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