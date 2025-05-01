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Везём ягоды: таможенные правила

Везём ягоды: таможенные правила
Фото: «Мир 24»/ Татьяна Константинова

С началом ягодно-фруктового периода Государственный таможенный комитет ПМР напоминает о количествах плодов, разрешенных к беспошлинному перемещению через границу.

При ввозе свежих ягод для личных целей в количестве до 10 кг достаточно устно заявить о лакомствах в багажнике. Таможенники уточняют: если одновременно ввозятся различные виды ягод (например, черешня и клубника), норма беспошлинного ввоза распространяется на их суммарный вес.

Такой же подход применяется в отношении ввозимых фруктов. Для этого вида товара беспошлинный лимит выше – 50 кг. Количества плодов для личного потребления, в отношении которых не взимаются таможенные платежи, установлены на одно физическое лицо. Т.е. действуют на каждого члена семьи, включая детей.

Ягоды общим весом до 10 кг и фрукты – до 50 кг для личных целей могут перемещаться не чаще одного раза в календарный месяц. Если частота перемещения выше, потребуется письменное декларирование с уплатой таможенных платежей.

Вывоз ягод и фруктов для отечественных физических лиц разрешен в пределах стоимости до 1000 долл. США. В случае превышения установленного лимита применяется письменное декларирование.
  • Вчера, 11:30
  • DTV
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