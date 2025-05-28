В рабочем кабинете Главы приднестровского государства состоялась встреча Президента ПМР Вадима Красносельского с Послом Германии в РМ Маргарет Юббер. Это ее второй и финальный визит в Приднестровье в данной должности. В конце июня истекает соответствующий мандат. Дипломат отметила, что для нее было важно на рубеже срока исполнения полномочий встретиться c руководством Приднестровской Молдавской Республики, чтобы обсудить проделанную за пять лет работу и нынешнее положение вещей, сообщает пресс-служба главы государства.
Вадим Красносельский отметил, что Германия активно участвовала в работе «Постоянного совещания…», в том числе предоставляя переговорные площадки. При этом он напомнил, что с 2019 года, когда молдавская сторона целенаправленно сорвала подписание итоговых документов, деятельность формата «5+2» стагнирована. На довод гостьи о якобы невозможности собрать участников этого формата в связи со сложными взаимоотношениями России и Украины – посредников молдо-приднестровского переговорного процесса – Вадим Красносельский ответил, что он необоснован и не отражает действительности. Президент ПМР напомнил о систематическом взаимодействии дипломатов и военных чиновников этих двух государств вместе с представителями Приднестровья, Молдовы и ОБСЕ в рамках работы ОКК и ОВК – институтов миротворческой миссии на Днестре. При этом Вадим Красносельский отметил, что позиция, озвученная Маргарет Юббер, в целом отражает общеевропейскую. Глава государства говорил о роли ОБСЕ в урегулировании конфликта, выразив благодарность за стремление его уладить. По словам Вадима Красносельского, данная организация не обладает достаточными полномочиями и инструментарием для решения конкретных проблем, но призвана содействовать возобновлению переговоров и полноценного функционирования формата «5+2» – общепризнанного и эффективного.
Посол Германии, в свою очередь, отметила, что представляемая ею страна приветствует то, что обе стороны – Приднестровье и Молдова – нацелены на решение актуальных вопросов и насущных проблем исключительно за столом переговоров. Важно, чтобы дискуссии не прекращались, подчеркнула Маргарет Юббер. Вадим Красносельский обозначил готовность приднестровской стороны к любым мирным переговорам. При этом важно, чтобы это не был диалог ради диалога. Гражданам нужны конкретные решения существующих проблем, подчеркнул Президент ПМР.
Виталий Игнатьев принял Посла Федеративной Республики Германия Маргрет Юббер В Министерстве иностранных дел также состоялась встреча главы ведомства Виталия Игнатьева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республики Германия в РМ Маргрет Юббер. Дипломат уже посещала Приднестровье. Это ее второй и заключительный визит в текущем статусе, пишет пресс-служба внешнеполитического ведомства.
Приветствуя гостью, Виталий Игнатьев отметил, что Германия традиционно играла прагматичную и конструктивную роль в молдо-приднестровском урегулировании. Он напомнил, что в период немецкого председательства в ОБСЕ в 2016 году был подписан «Берлинский протокол» – важный документ, который стал основой для заключения Тирасполем и Кишиневом ряда последующих договоренностей в сфере землепользования, телекоммуникаций, автотранспорта, образования и экологии. Многие из них к данному моменту Молдова не исполняет, сказал дипломат.
«Сегодня ситуация изменилась. У нас, к сожалению, не получается хорошее дипломатическое блюдо. Потому что на столе у нас один компонент – политическая воля Приднестровья. Мы не видим политическую волю Кишинева к рациональному диалогу, не видим проактивной медиации со стороны посредников и наблюдателей. Все это вызвало стагнацию диалога», – отметил Виталий Игнатьев.
Глава МИД ПМР добавил, что в рамках переговорного процесса экспертами сторон был подготовлен значительный пакет практических договоренностей, однако РМ уклоняется от их подписания. В числе неутвержденных документов – парафированный экспертами рабочих групп проект договоренности по вопросам устройства в семьи детей, оставшихся без попечения близких.
Дипломат подчеркнул, без реальной политической воли Кишинева диалог невозможен. Это ключевой фактор.
Завершая встречу, Виталий Игнатьев подчеркнул, что при наличии позитивного опыта посредничества международные участники, действительно заинтересованные в стабильности и безопасности, должны активнее содействовать продолжению переговорного процесса на Днестре, направленного на обеспечение интересов граждан.