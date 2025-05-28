Кабинет министров утвердил Национальный план по присоединению Республики Молдова к Европейскому союзу, который является основным документом для планирования и мониторинга реформ на ближайшие годы. Проект предусматривает принятие и реализацию 3 117 европейских актов до 2029 года, в том числе 1 791 нормативного акта и 1 088 действий по внедрению, передает moldpres.md.
Премьер-министр РМ Дорин Речан заявил, что стратегическая цель Республики Молдова — стать членом ЕС и строить свою жизнь по европейскому образцу у себя дома.
«Это означает европейскую интеграцию, приведение Европы к нам домой. Пока вокруг так много критики из ничего, правительство приходит с подробным и очень четким планом, как строить свою жизнь здесь, у себя дома», — подчеркнул Дорин Речан.
Вице-премьер по европейской интеграции Кристина Герасимов заявила на заседании правительства, что вступление в ЕС — это не просто бюрократический процесс, а глубокая трансформация общества с прямой выгодой для каждого гражданина.
«Сегодня Республика Молдова делает еще один важный шаг на пути к интеграции в Европейский союз. Усилия, которые будут предприняты в течение следующих пяти лет, покажут, насколько хорошо мы готовы к вступлению. С помощью принятого плана, который является основным документом для планирования и мониторинга реформ, мы приведем Европу домой. В этой программе подробно описывается, как и когда мы собираемся принять и внедрить 3 117 европейских актов до 2029 года, включая 1 791 нормативный акт и 1 088 действий по внедрению», — заявила Кристина Герасимов на заседании правительства.
План сосредоточен на шести основных столпах европейского законодательства. «Основываясь на них, документ показывает, как мы намерены реформировать области, которые напрямую влияют на жизнь людей в ближайшие годы», — сказала Кристина Герасимов.
Первый столп касается основных ценностей. Он затрагивает реформу юстиции, укрепление верховенства права, защиту основных прав и борьбу с коррупцией.
«Эти реформы принесут более справедливую и независимую юстицию для граждан и более стабильный инвестиционный климат для бизнеса», — сказала Кристина Герасимов.
Второй столп — внутренний рынок — включает меры, связанные со свободным перемещением товаров, услуг, капитала и людей, а также защитой прав потребителей.
«Граждане получат выгоду от более легкого доступа к безопасным и качественным услугам и продуктам. Для предприятий присоединение к единому европейскому рынку означает расширенный доступ к более чем 450 млн потребителей и устранение торговых барьеров», — подчеркнула вице-премьер.
Третий столп — конкурентоспособность и экономический рост — включает более стабильную экономическую политику, качественное образование и инвестиционные возможности в инновации. Таким образом, по мнению властей, бизнес получит более широкий доступ к финансированию и будет стимулировать нашу конкурентоспособность на европейском рынке.
Зеленая повестка дня и устойчивая взаимосвязанность — четвертый столп. Он включает политику в области окружающей среды, энергетики и транспорта, которая будет способствовать более чистой окружающей среде, менее загрязненным населенным пунктам, более эффективным транспортным услугам и более современным дорогам.
Пятый столп реформ — ресурсы, сельское хозяйство и сплоченность — включает поддержку развития сельских районов, модернизацию сельского хозяйства и доступ к европейским фондам для фермеров и агропродовольственных предприятий.
Шестой столп касается внешних связей и включает более безопасную внешнюю политику, более активное международное сотрудничество и интеграцию в глобальные цепочки поставок, обеспечивая экономическую безопасность и предсказуемость.
«Мы проводим эти реформы не для Брюсселя, а для наших граждан», — заключила Кристина Герасимов.
В информационной записке к проекту указывается, что Национальная программа по присоединению Республики Молдова к Европейскому союзу на 2025-2029 гг. окажет комплексное и многонаправленное воздействие на все общество, что будет реализовано за счет более высокого уровня жизни граждан, качественных и доступных госуслуг, развитой инфраструктуры, конкурентоспособной экономики и устойчивости.
Общая стоимость расходов на выполнение Нацпрограммы по присоединению на 2025-2029 гг. оценивается почти в 65 869,85 млн леев.
Национальная программа по присоединению будет обновляться ежегодно, начиная с октября, путем включения рекомендаций и контрольных показателей, установленных в ежегодных отчетах о ходе реализации пакета мер по расширению Европейского союза, опубликованных Европейской комиссией, а также других обязательств, принятых в ходе переговоров о присоединении Молдовы к ЕС.