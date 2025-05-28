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Утверждены и введены в работу Правила округления цен

Утверждены и введены в работу Правила округления цен

Приказом Министерства экономического развития ПМР утверждены и введены в работу Правила округления цен (тарифов) на товары (работы, услуги) при наличных и безналичных расчетах, производимые (осуществляемые, оказываемые) организациями независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности, передает newspmr.com.

Правила округления цен (тарифов):

1. При расчете цен (тарифов) на товары (работы, услуги) затраты по каждой статье и надбавки (скидки) указываются в рублях до 2-х знаков после запятой.

2. При осуществлении наличного расчета при пересчете цен (тарифов) на товары (работы, услуги), надбавок, наценок и скидок итоговая сумма (чек) должна быть округлена до ближайшей суммы, заканчивающейся на 0 копеек (то есть до 00, 10, 20, 30 и так далее копеек). Размер надбавок (скидок) предварительно не округляется.

3. При осуществлении безналичного расчета итоговая сумма (чек) на товары (работы, услуги) округлению не подлежит.

4. Для целей недопущения нарушений государственной дисциплины цен (тарифов) при осуществлении наличных расчетов стоимость товаров (работ, услуг), цены (тарифы) на которые подлежат государственному регулированию, должна быть округлена в меньшую сторону до ближайшей суммы, заканчивающейся на 0 копеек (то есть до 00, 10, 20, 30 и так далее копеек).

Примечание:

Пример округления цен (тарифов) на товары (работы, услуги) при наличном расчете, за исключением округления цен (тарифов) на товары (работы, услуги), цены (тарифы) на которые подлежат государственному регулированию:
- если сумма в копейках менее 5 копеек: 23,04 руб., с учетом округления сумма составит 23,00 руб.;
- если сумма в копейках 5 и более: 23,05 или 23,06 руб., с учетом округления сумма составит 23,10 руб.

Иван Суворов, newspmr.com
  • 28-05-2025, 21:57
  • DTV
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