В период с 23 мая по 31 августа 2025 года выплата будет производиться двумя равными частями от начисленного размера оплаты отпуска в день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым договором для выплаты заработной платы.
Напомним, в период летних каникул отпуск педагогов составляет 56 дней. Отпускные выплачивались одной начисленной суммой. Ранее действовал механизм, который позволял ежегодно, начиная с января, аккумулировать в республиканском и местных бюджетах финансовые средства на выплату отпускных учителям и педагогам организаций образования в период летних каникул. Из-за трудной экономической ситуации в республике, которая сложилась вследствие энергетического кризиса нынешнего года, возникли проблемы с одномоментной выплатой отпускных педагогическим работникам. В связи с этим и было принято решение разбить выплату на два этапа.