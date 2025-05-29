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Президент ПМР подписал закон, касающийся выплат отпускных педагогам

Президент ПМР подписал закон, касающийся выплат отпускных педагогам
Фото: пресс-служба Президента ПМР

Президент ПМР Вадим Красносельский подписал принятый сегодня Верховным Советом на внеочередном пленарном заседании закон, согласно которому педагоги получат отпускные в два этапа, передает novostipmr.com.

В период с 23 мая по 31 августа 2025 года выплата будет производиться двумя равными частями от начисленного размера оплаты отпуска в день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым договором для выплаты заработной платы.

Напомним, в период летних каникул отпуск педагогов составляет 56 дней. Отпускные выплачивались одной начисленной суммой. Ранее действовал механизм, который позволял ежегодно, начиная с января, аккумулировать в республиканском и местных бюджетах финансовые средства на выплату отпускных учителям и педагогам организаций образования в период летних каникул. Из-за трудной экономической ситуации в республике, которая сложилась вследствие энергетического кризиса нынешнего года, возникли проблемы с одномоментной выплатой отпускных педагогическим работникам. В связи с этим и было принято решение разбить выплату на два этапа.
  • 29-05-2025, 21:30
  • DTV
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