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В Молдове ограничили места для курения и усилили наказания

В Молдове ограничили места для курения и усилили наказания
источник изображения: exclusivtv.md

Курение у открытого окна, на остановках, в открытых общественных местах, государственных, социальных, культурных или спортивных учреждений, независимо от их типа, а также в радиусе 10 метров от порога зданий запрещено. Новые правила были приняты молдавским парламентом во втором чтении, сообщает rupor.md.

Молдаванам не разрешается зажигать сигареты на детских площадках, спортивных площадках, в парках развлечений, в зоопарках, в аквапарках, на территориях, прилегающих к бассейнам, на пляжах, на остановках общественного транспорта и прилегающих к ним территориях, а также в подземных переходах. Физические лица, нарушающие правило, рискуют получить штраф до 2250 леев или до 60 часов общественных работ.

Юридические лица, допускающие курение в запрещенных местах, будут оштрафованы до 15 000 леев и могут быть лишены права заниматься определенной деятельностью на срок до одного года.

Более строгие санкции будут применяться к лицам, продающим табачные изделия в запрещенных местах или несовершеннолетним. Штраф в этом случае может достигать 20 000 леев.

Вывод на рынок никотиновых пакетиков будет наказан штрафом до 4500 леев для физических лиц и до 15 000 леев для юридических лиц. Последние рискуют потерять право заниматься определенной деятельностью на срок от 6 до 12 месяцев.

Проект запрещает продажу табачных изделий через передвижные и стационарные торговые точки. Также запрещается выводить их на рынок без документов, подтверждающих происхождение, вводятся более строгие правила маркировки и новые запреты на продвижение и спонсирование табачных изделий и сопутствующих товаров, включая видеоигры и телевизионные программы.
  • 29-05-2025, 21:34
  • DTV
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