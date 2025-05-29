Курение у открытого окна, на остановках, в открытых общественных местах, государственных, социальных, культурных или спортивных учреждений, независимо от их типа, а также в радиусе 10 метров от порога зданий запрещено. Новые правила были приняты молдавским парламентом во втором чтении, сообщает rupor.md.
Молдаванам не разрешается зажигать сигареты на детских площадках, спортивных площадках, в парках развлечений, в зоопарках, в аквапарках, на территориях, прилегающих к бассейнам, на пляжах, на остановках общественного транспорта и прилегающих к ним территориях, а также в подземных переходах. Физические лица, нарушающие правило, рискуют получить штраф до 2250 леев или до 60 часов общественных работ.
Юридические лица, допускающие курение в запрещенных местах, будут оштрафованы до 15 000 леев и могут быть лишены права заниматься определенной деятельностью на срок до одного года.
Более строгие санкции будут применяться к лицам, продающим табачные изделия в запрещенных местах или несовершеннолетним. Штраф в этом случае может достигать 20 000 леев.
Вывод на рынок никотиновых пакетиков будет наказан штрафом до 4500 леев для физических лиц и до 15 000 леев для юридических лиц. Последние рискуют потерять право заниматься определенной деятельностью на срок от 6 до 12 месяцев.
Проект запрещает продажу табачных изделий через передвижные и стационарные торговые точки. Также запрещается выводить их на рынок без документов, подтверждающих происхождение, вводятся более строгие правила маркировки и новые запреты на продвижение и спонсирование табачных изделий и сопутствующих товаров, включая видеоигры и телевизионные программы.