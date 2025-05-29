Представителя Рыбохотинспекции Приднестровья обстреляли браконьеры. Всё произошло неделю назад, поздней ночью 21 мая, когда инспектор совершал плановый рейд по Днестру в районе Паркан – порт Варница. Примерно в 22:43 он увидел ПВХ-лодку с двумя пассажирами, которые ловили рыбу сетью, что, напомним, на территории ПМР сейчас запрещено, т. к. действуют нерестовые ограничения на лов рыбы.
Как передает novostipmr.com, услышав шум мотора лодки инспектора, браконьеры быстро вышли на берег со стороны с. Варница (там их у машины ждал третий сообщник), закинули лодку на авто и поехали вниз по течению Днестра, сделав при этом оружейный выстрел.
Но на этом дело не закончилось, через несколько минут браконьеры, остановив машину и выйдя из нее, уже втроём начали стрелять в направлении инспектора. Причём стреляли на опережение.
Увидеть всё это в подробностях инспектору помог служебный прибор ночного видения (тепловизор). С его помощью он определил, что неизвестные граждане были одеты в штаны и легкие куртки.
Сразу после инцидента сотрудник приднестровской Рыбохотинспекции (к счастью, не пострадавший) сообщил об этом оператору экстренной службы Молдовы, позвонив по единому номеру 112 (РМ). Спустя несколько минут ему перезвонили из полиции Молдовы и тщательно расспросили обо всём произошедшем, уточнив детально все обстоятельства, а также узнав, не был ли он ранен.
При этом его заверили, что немедленно выезжают на место происшествия и во всем разберутся.
Минут через 10 после этого инспектор увидел, что стрелявшая в него троица вернулась в машину и уехала в направлении Варницы. Он доложил обо всём произошедшем своему руководству и по приказу прекратил проведение рейдового мероприятия.
А так как всё это происходило в Зоне безопасности, приднестровская делегация на заседании ОКК обратилась к молдавской делегации с требованием провести проверку произошедшего и проинформировать её результатах.
«Инспектор зафиксировал действия браконьеров прибором ночного видения, обратился в правоохранительные органы как Приднестровья, так и Республики Молдова, где у него были взяты показания, но конечного результата (а сегодня уже 29-е число) так и не было, а ситуация сложная. В этой части мы запросили молдавскую сторону предоставить информацию по разбирательству по данному вопросу», – прокомментировал журналистам сопредседатель Объединённой контрольной комиссии от Приднестровья Олег Беляков.
Он отметил, что подобные инциденты (с применением различного вида оружия) в Зоне безопасности случаются, но каждый раз их тщательно расследуют и устанавливают виновного.
«У нас происходят время от времени подобные инциденты, они не носят какого-то целенаправленного характера. Стреляют из охотничьих ружей, из пневматических, из боевого вооружения, но не по инспекторам, и каждая эта ситуация расследуется правоохранительными органами, выносится соответствующее решение, и об этих решениях информируется Объединённая контрольная комиссия», – сказал Беляков.
Бюро политик по реинтеграции отреагировало на случай стрельбы в Зоне безопасности. По данным ведомства, «данный инцидент не обсуждался на заседании Объединенной Контрольной Комиссии (ОКК), так как заседание не состоялось».
«Компетентные правоохранительные органы уже начали проверку и расследование всех обстоятельств инцидента в соответствии с требованиями действующего законодательства. О результатах проверки и возможных мерах реакции будет сообщено дополнительно», — ответили в ведомстве на запрос редакции Rupor.